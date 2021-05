Juventus wciąż liczy się w walce o awans do Ligi Mistrzów! W meczu 36. kolejki Serie A "Stara Dama" pokonała 3-1 Sassuolo i zbliżyła się na punkt do czwartej lokaty zajmowanej przez SSC Napoli, premiowanej grą w Champions League. Porażka utrudniła natomiast sytuację gospodarzy, którzy wciąż liczą się w wyścigu o miejsce dające prawo występu w europejskich pucharach. Wojciech Szczęsny obejrzał mecz z ławki rezerwowych. Dostępu do bramki "Juve" strzegł Gianluigi Buffon, który pobił ligowy rekord.

Gospodarze przystępowali do tego meczu w dobrej formie. Nie przegrali żadnego z siedmiu ostatnich spotkań ligowych i zamierzali podtrzymać tę passę, od początku ruszając do ataku.

Pierwszą dogodną okazję zmarnował Hamed Traore, przenosząc piłkę nad poprzeczką strzałem z kilkunastu metrów. Kilka chwil później z podobnym skutkiem uderzał Domenico Berardi po błyskotliwym zejściu z prawej flanki do środka.



Buffon broni rzut karny i bije rekord

W 16. minucie 26-letni piłkarz Sassuolo zmarnował jeszcze lepszą okazję. Przegrał bowiem pojedynek oko w oko z Buffonem, marnując rzut karny, podyktowany po faulu Leonardo Bonucciego na Giacomo Raspadorim. 43-letni bramkarz wyczuł intencje Berardiego, rzucił się w lewą stronę i odbił piłkę. Został w ten sposób najstarszym bramkarzem w historii Serie A, który zdołał obronić "jedenastkę".

Piłkarze "Starej Damy" zareagowali na poczynania rywali w najlepszy możliwy sposób - strzelając gola. Trafienie było zasługą Adriena Rabiota, który długi rajd z piłką zakończył niezwykle precyzyjnym, płaskim strzałem tuż przy słupku.



Sassuolo nie zamierzało jednak odpuszczać i dążyło do wyrównania. Przed szansą stanął między innymi Pedro Obiang, ale jego strzał obronił Buffon.



Ronaldo i Dybala z setną bramką dla Juventusu

Niewykorzystane okazje zemściły się tuż przed przerwą. Cristiano Ronaldo kapitalnie przyjął podanie Rabiota, ograł Marlona, posyłając piłkę między jego nogami, po czym zdobył swoją setną bramkę w barwach Juventusu. Żaden inny piłkarz "Starej Damy" nie zdołał dobić do tej granicy w ciągu pierwszych trzech sezonów.

Gospodarze wrócili do gry o punkty w 59. minucie. Raspadori wymienił piłkę z Manuelem Locatellim i strzałem z "szesnastki" nie dał szans Buffonowi.



"Juve" szybko odzyskało jednak dwubramkowe prowadzenie. Szybką kontrę po podaniu sprytnym lobem sfinalizował Paulo Dybala. Dla niego także by to setny gol w Juventusie. Argentyńczyk trafił jednak do ekipy "Starej Damy" trzy lata wcześniej niż CR7.

Portugalczyk mógł jeszcze uciec swojemu koledze w klasyfikacji najlepszych strzelców klubu, lecz jego kolejny strzał wylądował na słupku. Ostatecznie Juventus wygrał 3-1, dzięki czemu wciąż może wierzyć w awans do Ligi Mistrzów.



36. kolejka Włochy - Serie A

2021-05-12 20:45 | Stadion: MAPEI Stadium - Città del Tricolore | Arbiter: Piero Giacomelli US Sassuolo Calcio Juventus Turyn 1 3 DO PRZERWY 0-2 G. Raspadori 59' A. Rabiot 28' Cristiano Ronaldo 45' P. Dybala 66'

Serie A - wyniki, terminarz, tabela, strzelc y