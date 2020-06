Sassuolo - Hellas 3-3. Gol i asysta Mariusza Stępińskiego

Mariusz Stępiński zdobył bramkę i zaliczył asystę w meczu Sassuolo - Hellas Werona. Spotkanie 28. kolejki Serie A zakończyło się wynikiem 3-3.

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Spotkanie w Sassuolo miało bardzo emocjonujący przebieg, choć przed przerwą nic na to nie wskazywało. Obie drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym remisem.

Jednak już sześć minut po przerwie Stępiński przyczynił się do otworzenia wyniku meczu, asystując przy bramce Darko Lazovicia. Z prowadzenia cieszyli się dwie minuty, bowiem już w 53. min wyrównały Jeremie Boga.



Jednak już po czterech kolejnych minutach Hellas prowadził 2-1. Tym razem role się odwróciły i bramkę zdobył Stępiński po podaniu Lazovicia. Polski napastnik wepchnął piłkę do bramki klatką piersiową po dośrodkowaniu na piąty metr.



Po bramce Matteo Pessiny w 68. min Hellas wygrywał już 3-1, ale nie utrzymał prowadzenia do końca meczu. Najpierw swoją drugą bramkę zdobył Boga, a w siódmej minucie doliczonego czasu gry do remisu doprowadził Rogerio. Gracz Sassuolo popisał się kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego.





28. kolejka Włochy - Serie A

2020-06-28 19:30 | Stadion: MAPEI Stadium - Città del Tricolore | Arbiter: A. Giua STATYSTYKI US Sassuolo Calcio Verona FC 3 3 Posiadanie piłki 66% 34% Strzały 16 7 Strzały na bramkę 9 4 Rzuty rożne 12 2 Faule 17 14

3 3 US Sassuolo Calcio Verona FC Consigli Kiriakopoulos Magnani Müldür Peluso Bourabia Haraslin Locatelli Caputo Berardi Defrel Silvestri Adjapong Günter Kumbulla Rrahmani Pessina Zaccagni Amrabat Lazović Veloso Stępiński SKŁADY US Sassuolo Calcio Verona FC Andrea Consigli Marco Silvestri 46′ 46′ Giorgos Kiriakopoulos Claud Adjapong 25′ 25′ 76′ 76′ Giangiacomo Magnani Koray Guenter Mert Müldür 15′ 15′ 46′ 46′ Marash Kumbulla Federico Peluso Amir Rrahmani 70′ 70′ 82′ 82′ Mehdi Bourabia 68′ 68′ Matteo Pessina 46′ 46′ Lukasz Haraslin 90′ 90′ Mattia Zaccagni Manuel Locatelli Sofyan Amrabat Francesco Caputo 51′ 51′ Darko Lazović Domenico Berardi 68′ 68′ Miguel Veloso 72′ 72′ Gregoire Defrel 57′ 57′ 55′ 55′ 60′ 60′ Mariusz Stępiński REZERWOWI Gianluca Pegolo Alessandro Berardi 76′ 76′ Vlad Iulian Chiriches Boris Radunović Gianmarco Ferrari Salvatore Bocchetti 46′ 46′ 90′ 90′ Rogério Oliveira da Silva Paweł Dawidowicz Stefano Piccinini Federico Dimarco 46′ 46′ 53′, 77′ 53′, 77′ Jeremie Boga 46′ 46′ Alan Empereur Filip Djuricić 68′ 68′ Emmanuel Badu Andrea Ghion Lucas Martello Felippe Nascimento Francesco Magnanelli Filippo Terracciano 82′ 82′ Pedro Mba Obiang Avomo 90′ 90′ Valerio Verre 72′ 72′ Hamed Junior Traorè Samuel Di Carmine Giacomo Raspadori 60′ 60′ Giampaolo Pazzini

Zdjęcie Mariusz Stępiński / SERENA CAMPANINI / PAP/EPA



