Co to był za mecz! Po szalonej końcówce Sassuolo zremisowało z Torino 3-3. Jedną z bramek zdobył Karol Linetty, a ozdobą meczu był piękny gol Vlada Chirichesa.

Torino pod wodzą Marca Giampaolo nie odmieniło swojego oblicza i ekipa "Byków" znajduje się na dole stawki. Włoski trener sprowadził do klubu kilku piłkarzy, których wcześniej miał okazję trenować. Według dziennikarzy "La Gazzetty dello Sport" miało to na celu szybsze zgranie nowych zawodników z resztą zespołu.



Wyzwanie to póki co się nie udało, a drużyna z Turynu nie wygrała w tym sezonie ani jednego meczu.



Początek meczu był jednak obiecujący dla fanów "Granaty". Już w 9. minucie meczu Simone Verdi wpadł w pole karne i oddał mocny strzał. Na posterunku znalazł się jednak Andrea Consigli i intuicyjną interwencją zatrzymał pędzącą piłkę. Włoch nie dał się również zaskoczyć podczas próby Soualiha Meite.



Goście nie odpuszczali i w końcu dopięli swego. W 33. minucie Mergim Vojvoda posłał piłkę w pole karne i ta finalnie trafiła do Karola Linettego. Reprezentant Polski opanował ją i po chwili dopełnił formalności. Dla pomocnika była to pierwsza bramka w barwach Torino.



Linetty jest pierwszym zawodnikiem, który zdobył gola dla Torino - poza Andreą Belottim - od 82 dni.



Choć na początku drugiej części gry lepiej prezentowali się piłkarze gospodarzy, to bliżej zdobycia bramki było Torino. Dwukrotnie świetnie interweniował jednak Consigli. Włoski bramkarz najpierw wybronił uderzenie Belottiego po rzucie rożnym, a później poradził sobie z kolejną próbą Verdiego.



Piłkarze Sassuolo przypomnieli wszystkim dlaczego są nazywani "małą" Atalantą dopiero w 71. minucie spotkania. Giorgos Kiriakopoulos popędził boczną strefą boiska i zagrał futbolówkę wzdłuż linii bramkowej. Lyanco zdołał ją trącić, lecz nie zmienił toru lotu i ostatecznie trafiła do Filipa Djuricicia, który efektownym uderzeniem piętą wpakował piłkę do siatki.



Radość zawodników ekipy gospodarzy nie trwała jednak zbyt długo. Kilka minut później Lyanco zagrał piłkę z głębi boiska. Pomimo asysty Vlada Chirichesa udało mu się ją przyjąć i później minąć Gianmarco Ferrariego. Reprezentant Włoch znalazł się przodem do bramki i dopełnił formalności.



Trafienie uskrzydliło podopiecznych Giampaolo i błyskawicznie zdobyli oni kolejnego gola. Sasa Lukić rozegrał efektowną dwójkową akcję z Belottim, po której napastnik dograł futbolówkę do Serba. Lukić podbiegł jeszcze kilka metrów i płaskim strzałem pokonał Consigliego.



Sassuolo nie zamierzało się za to poddać, a swój błąd w perfekcyjny sposób naprawił Chiriches. Rumuński piłkarz otrzymał piłkę przed polem karnym i zdecydował się na strzał z dystansu. Pędząca piłka wpadła idealnie w prawy róg bramki Salvatore Sirigu. Gospodarze pozazdrościli piłkarzom Torino i również bardzo szybko ponownie trafili do siatki.

Po niespełna 60 sekundach Domenico Berardi dośrodkował piłkę w pole karne. Tam najlepiej zachował się Cicco Caputo i uderzeniem głową doprowadził do wyrównania.



Serie A - tabela, wyniki, strzelcy



PA

5. kolejka Włochy - Serie A

2020-10-23 20:45 | Stadion: MAPEI Stadium - Città del Tricolore | Arbiter: Marco Guida US Sassuolo Calcio Torino FC 3 3 DO PRZERWY 0-1 F. Đuričić 71' V. Chiricheș 84' F. Caputo 85' K. Linetty 33' A. Belotti 77' S. Lukić 79'

3 3 US Sassuolo Calcio Torino FC Sirigu Vojvoda Bremer Lyanco Rodríguez Meïté Linetty Lukić Rincón Hernández Belotti Verdi Consigli Ayhan Chiricheș Ferrari Kiriakopoulos Lopez Berardi Đuričić Locatelli Raspadori Caputo SKŁADY US Sassuolo Calcio Torino FC Andrea Consigli Salvatore Sirigu 61′ 61′ Kaan Ayhan 27′ 27′ 62′ 62′ Mërgim Vojvoda 84′ 84′ Vlad Iulian Chiriches Gleison Bremer Silva Nascimento 59′ 59′ Gianmarco Ferrari Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović 74′ 74′ Giorgos Kiriakopoulos 89′ 89′ Ricardo Rodriguez 62′ 62′ Maxime Lopez Soualiho Meïté 78′ 78′ Domenico Berardi 33′ 33′ Karol Linetty 71′ 71′ 90′ 90′ Filip Djuricić 79′ 79′ Saša Lukić Manuel Locatelli 73′ 73′ 89′ 89′ Tomás Eduardo Rincón Hernández 62′ 62′ Giacomo Raspadori 77′ 77′ Andrea Belotti 85′ 85′ Francesco Caputo 74′ 74′ Simone Verdi REZERWOWI Stefano Turati Antonio Rosati 62′ 62′ Mert Müldür Samir Ujkani 74′ 74′ Rogério Oliveira da Silva 89′ 89′ Cristian Daniel Ansaldi Federico Peluso Alessandro Buongiorno Marlon Santos da Silva Barbosa Nicola Murru 62′ 62′ Mehdi Bourabia 74′ 74′ Nicolas Nkoulou Francesco Magnanelli 62′ 62′ Wilfried Stephane Singo Pedro Mba Obiang Avomo Simone Edera 90′ 90′ Hamed Junior Traorè Amer Gojak 61′ 61′ Jeremie Boga 89′ 89′ Jacopo Segre Lukasz Haraslin Federico Bonazzoli Federico Ricci S. Vianni

STATYSTYKI US Sassuolo Calcio Torino FC 3 3 Posiadanie piłki 72,2% 27,8% Strzały 13 17 Strzały na bramkę 9 13 Rzuty rożne 6 8 Faule 10 12