Sassuolo spełniło plan minimum i pokonało Benevento 1-0. Gospodarze mieli jednak sporo szczęścia, bowiem całą drugą połowę grali w dziesięciu i przetrwali zmasowane ataki Benevento. Z bardzo dobrej strony pokazał się Andrea Consigli. Całe spotkanie w barwach gości rozegrał natomiast Kamil Glik.

Dobra gra Sassuolo nie powinna już dziwić fanów Serie A, jednak w obecnym sezonie ekipa z Emilii-Romanii niespodziewanie znajduje się wyżej w tabeli od Romy czy Lazio. Podopieczni Roberto De Zerbiego w ostatnim czasie przegrali tylko jedno starcie - z Interem Mediolan.



Szybkie prowadzenie w meczu z niżej notowanym Benevento nie było zatem zaskoczeniem. Gospodarze zdobyli gola już w 8. minucie spotkania. Alessandro Tuia zatrzymał dośrodkowanie Maxime Lopeza ręka we własnym polu karnym i sędzia zdecydował się na podyktowanie "jedenastki". Do piłki podszedł Domenico Berardi i pewnym uderzeniem dopełnił formalności.



Gospodarze zdołali zyskać optyczną przewagę, jednak nie potrafili zamienić jej na więcej bramek. Niewykorzystane okazje mogły zemścić się pod koniec pierwszej połowy. Gianluca Lapadula uderzył piłkę po podaniu od Riccardo Improty, lecz spudłował znajdując się w całkiem dobrej sytuacji.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele gorzej dla graczy gospodarzy. Już w 49. minucie starcia - znany z występów w Ekstraklasie - Lukas Haraslin bardzo brutalnie sfaulował Gaetano Letizię. Sędzia sprawdził jeszcze całą sytuację po interwencji systemu VAR i pokazał pomocnikowi czerwoną kartkę.



Osłabione Sassuolo nie atakowało już tak odważnie i coraz częściej do głosu dochodzili piłkarze z Benewentu. W 62. minucie Roberto Insigne oddał strzał po dośrodkowaniu z głębi boiska, lecz jego próbę pewną interwencją zatrzymał Andrea Consigli.



Bliski trafienia do siatki był również Iago Falque. Włoch pojawił się na boisku w 79. minucie i już po chwili popisał się efektownym uderzeniem z narożnika pola karnego. Pędząca piłka odbiła się jednak od poprzeczki.



Obraz gry nie zmieniał się i to zawodnicy Filippo Inzaghiego zdecydowanie przeważali. Już w doliczonym czasie gry ponownie znakomitą paradą popisał się Consigli. Bramkarz Sassuolo zatrzymał piłkę po uderzeniu Gianluci Lapaduli i nie pozwolił dobić jej do siatki Kamilowi Glikowi.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy

11. kolejka Włochy - Serie A

2020-12-11 20:45 | Stadion: MAPEI Stadium - Città del Tricolore | Arbiter: Simone Sozza US Sassuolo Calcio Benevento Calcio 1 0 DO PRZERWY 1-0 D. Berardi 8'

