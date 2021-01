Sampdoria pierwsza straciła bramkę, jednak zdołała się po niej otrząsnąć i finalnie wygrała z Udinese 2-1. Dające zwycięstwo trafienie padło w samej końcówce meczu, a zdobył je debiutant Ernesto Torregrossa.

Jak wyliczyli statystycy portalu "Opta" Sampdoria od 1997 roku nie pokonała Udinese w czterech ligowych spotkaniach z rzędu. Przed rozpoczęciem meczu ekipa z Ligurii miała na swoim koncie wygrane w trzech poprzednich starciach z dzisiejszymi gośćmi, więc można było przypuszczać, że "Zebrette" postawią się swoim rywalom.

Pierwsza połowa - choć nie była zbyt porywająca - zdawała się potwierdzać powyższy scenariusz. Już w 6. minucie starcia Emil Audero dobrze zatrzymał uderzenie Kevina Lasagni, a kilka chwil potem popisał się przytomną interwencją po intuicyjnym strzale włoskiego napastnika.



Piłkarze nie zdołali zdobyć gola przed przerwą, lecz tuż po rozpoczęciu drugiej części meczu Rodrigo de Paul wziął sprawę w swoje ręce i po trzech próbach pokonał golkipera "Dorii". Najpierw strzał Argentyńczyka zablokowali obrońcy, następnie bramkarz, lecz finalnie dopełnił on formalności.



Zdjęcie Rodrigo De Paul "na raty" pokonał golkipera rywali / LUCA ZENNARO / PAP/EPA

Trafienie gracza drużyny gości nieco ożywiło ten mecz. W 65. minucie po jednym z ataków Sampdorii Rolando Mandragora kopnął we własnym polu karnym Antonio Candrevę, a sędzia wskazał na "jedenastkę". Do piłki podszedł sam faulowany i efektowną "podcinką" pokonał Juana Musso.



Gracze z Genui zmotywowani zdobytym golem ruszyli do ataku i w końcówce spotkania udało im się dokończyć rimonty - jak Włosi określają objęcie prowadzenia przez przegrywającą wcześniej drużynę.

W 81. minucie Tommaso Augello popędził boczną strefą boiska i dograł piłkę w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się - debiutujący w barwach "Dorii" - Ernesto Torregrossa i głową skierował ją do siatki.



W doliczonym czasie gry sytuację sam na sam zmarnował natomiast Keita Balde. Sampdorii udało się jednak wygrać czwarte starcie z rzędu przeciwko Udinese i również zmazać złe wrażenie po dwóch bezbarwnych sobotnich remisach w meczach Serie A.

Cały mecz dla gospodarzy rozegrał Bartosz Bereszyński i i zaliczył poprawny występ.



PA

18. kolejka Włochy - Serie A

2021-01-16 20:45 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: Juan Luca Sacchi Sampdoria Genua Udinese Calcio 2 1 DO PRZERWY 0-0 A. Candreva 67' E. Torregrossa 81' R. De Paul 55'

2 1 Sampdoria Genua Udinese Calcio Audero Mulyadi Bereszyński Yoshida Colley Augello Candreva Ekdal Damsgaard Silva Verre Quagliarella Musso Becão Samir Bonifazi De Paul Stryger Mandragora Zeegelaar Pereyra Walace Lasagna SKŁADY Sampdoria Genua Udinese Calcio Emil Audero Mulyadi Juan Agustín Musso Bartosz Bereszyński Rodrigo Nascimiento Franca Maya Yoshida Samir Caetano de Souza Santos Omar Colley Kevin Bonifazi Tommaso Augello 55′ 55′ Rodrigo Javier De Paul 67′ (k.) 67′ (k.) Antonio Candreva 84′ 84′ Jens Stryger Larsen 85′ 85′ Albin Ekdal 77′ 77′ Rolando Mandragora 62′ 62′ Mikkel Damsgaard 62′ 62′ 88′ 88′ Marvin Zeegelaar 73′ 73′ Adrien Sebastian Silva Roberto Maximiliano Pereyra 62′ 62′ Valerio Verre 84′ 84′ Walace Souza Silva 62′ 62′ Fabio Quagliarella Kevin Lasagna REZERWOWI Karlo Letica Manuel Gasparini Nicola Ravaglia Simone Scuffet Vasco Regini Sebastian De Maio Kaique Rocha Lima 84′ 84′ Nahuel Molina Lucero 85′ 85′ 86′ 86′ Kristoffer Askildsen 88′ 88′ Thomas Ouwejan Mehdi Pascal Marcel Léris 77′ 77′ Tolgay Ali Arslan 73′ 73′ Gaston Ramirez Jean-Victor Makengo 62′ 62′ Morten Thorsby Gerard Deulofeu 62′ 62′ Keita Baldé Diao 84′ 84′ Ilija Nestorovski Antonino La Gumina Nik Prelec 62′ 62′ 81′ 81′ Ernesto Torregrossa

STATYSTYKI Sampdoria Genua Udinese Calcio 2 1 Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 10 12 Strzały na bramkę 8 6 Rzuty rożne 11 5 Faule 8 11 Spalone 3 4