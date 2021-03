Sampdoria spełniła plan minimum i pokonała słabo spisujące się w tym sezonie Torino 1-0. Całe spotkanie rozegrał Bartosz Bereszyński, a jedynego gola w tym starciu zdobył Antonio Candreva.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Piękny gol Bereszyńskiego. Sampdoria - Cagliari Calcio 2-2. Wszystkie bramki (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



Kiedy Karol Linetty opuszczał Sampdorię i przechodził do Torino, klub z Piemontu oczekiwał, że polski pomocnik będzie liderem środka pola. Początkowo sztuka ta mu się udawała, lecz później nieco obniżył loty i nie wrócił po pierwszego składu po zakażeniu koronawirusem.



Grający w drużynie z Piemontu Bartosz Bereszyński przeżywa natomiast o wiele lepszy okres. W poprzednim starciu popisał się efektownym trafieniem. "Doria" nie potrafiła jednak wygrać pięciu poprzednich spotkań z rzędu i mecz z niżej notowanym Torino był świetną okazją do przełamania.



Jedyna bramka w tym starciu padła w 25 minucie. Manolo Gabbiadini popędził boczną strefą boiska, minął rywala i zagrał do Antonia Candrevy, który dopełnił formalności.





Jedna bramka wystarczyła! Bereszyński i spółka pokonali Torino

Bliski zdobycia bramki po chwili był również Fabio Quagliarella, lecz jego próba została obroniona przez Salvatore Sirigu.



Bereszyński rozegrał całe spotkanie, natomiast Linetty oglądał je z ławki rezerwowych.



Pozostałe spotkania:

W pozostałych meczach, które rozpoczęły się o godzinie 15:00 Lazio pokonało Udinese 1-0 po trafieniu Adama Marusicia, natomiast Juventus niespodziewanie przegrał z Benevento również 1-0. Do siatki trafił Adolfo Gaich.



28. kolejka Włochy - Serie A

