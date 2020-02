Sampdoria Genua przegrała 2-4 z SSC Napoli w "polskim" starciu na zakończenie 22. kolejki Serie A. Już w 3. minucie bramkę po podaniu Piotra Zielińskiego zdobył Arkadiusz Milik. W bardzo emocjonującym starciu zagrał także Karol Linetty.

Karol Linetty po stronie Sampdorii oraz Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik w barwach Napoli - trójka Polaków rozpoczęła spotkanie w wyjściowych składach. Na boisku zabrakło za to Bartosza Bereszyńskiego, który pauzuje za żółte kartki.

Mecz nie mógł się lepiej rozpocząć dla Napoli i to właśnie za sprawą polskich zawodników! Już w 3. minucie z lewej strony dośrodkował Piotr Zieliński, a Arkadiusz Milik pięknym strzałem głową otworzył wynik spotkania! Uderzenie było tym bardziej zaskakujące, że kilka sekund wcześniej w polu karnym Sampdorii wylądowała płonąca raca i całe pole karne zostało zadymione. Sędzia nie przerwał jednak gry i bramka została uznana.

Sampdoria próbowała zaatakować, ale gdy minął kwadrans, została skarcona po raz drugi. Po rzucie rożnym Giovanni Di Lorenzo zgrał piłkę w kierunku Elifa Elmasa, a ten wygrał walkę o pozycję z Karolem Linettym i umieścił piłkę w bramce. 2-0 w 16. minucie!

Gospodarze mieli jednak w swoich szeregach Fabio Quagliarellę. Doświadczony włoski napastnik już 10 minut później popisał się fenomenalnym uderzeniem z woleja sprzed pola karnego! Cudownie trafiona piłka wpadła do bramki, zmniejszając straty na 1-2.

W 40. minucie Sampdoria miała wyborną okazję do wyrównania. Po ogromnym zamieszaniu w polu karnym Napoli gości uratował słupek. W odpowiedzi chwilę później raz jeszcze groźnie głową uderzał Milik, ale tym razem doskonale spisał się bramkarz Emil Audero.

2020-02-03 20:45 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: F. La Penna 2 4 Sampdoria Genua SSC Napoli Meret Di Lorenzo Hysaj Manolas Rui Elmas Lobotka Zieliński Callejón Milik Insigne Audero Mulyadi Augello Colley Tonelli Ekdal Jankto Linetty Ramirez Thorsby Gabbiadini Quagliarella SKŁADY Sampdoria Genua SSC Napoli Emil Audero Mulyadi Alex Meret Tommaso Augello Giovanni Di Lorenzo Omar Colley Elseid Hysaj Lorenzo Tonelli Kostas Manolas 47′ 47′ Albin Ekdal Silva Duarte Mario Rui 43′ 43′ 79′ 79′ Jakub Jankto 16′ 16′ 43′ 43′ 79′ 79′ Eljif Elmas 87′ 87′ Karol Linetty 61′ 61′ Stanislav Lobotka 58′ 58′ 68′ 68′ Gaston Ramirez Piotr Zieliński Morten Thorsby 72′ 72′ Jose Callejon 73′ (k.) 73′ (k.) Manolo Gabbiadini 3′ 3′ Arkadiusz Milik 26′ 26′ 75′ 75′ Fabio Quagliarella Lorenzo Insigne REZERWOWI Wladimiro Falcone Orestis Karnezis Andrea Seculin David Ospina Julian Chabot Kalidou Koulibaly Nicola Murru Sebastiano Luperto Edgar Barreto Nikola Maksimović Andrea Bertolacci Marques Loureiro Allan Mehdi Pascal Marcel Léris 61′ 61′ 83′ 83′ 90′ 90′ Diego Demme 68′ 68′ Gonzalo Maroni Fernando Llorente 79′ 79′ Ronaldo Vieira Nan Hirving Lozano 75′ 75′ Federico Bonazzoli 72′ 72′ 90′ 90′ Dries Mertens Antonino La Gumina 79′ 79′ 90′ 90′ Matteo Politano Kristoffer Askildsen

Druga połowa także rozpoczęła się od mocnego uderzenia. Sampdoria wyrównała - i to w jakim stylu! Do bramki Napoli efektowną przewrotką trafił Gaston Ramirez! Radość Sampdorii była szalona, ale... arbiter gola nie uznał po interwencji systemu VAR. Dopatrzył się wcześniejszego zagrania ręką jednego z zawodników Sampdorii. I wciąż było 1-2!

Kolejna akcja to kolejny nieuznany gol. Tym razem Lorenzo Insigne oddał strzał w słupek, który do bramki Sampdorii dobił Zieliński! Polski pomocnik był jednak na spalonym.

20 minut przed końcem spotkania znów w roli głównej wystąpił VAR. Sędzia uznał, że Quagliarella był faulowany w polu karnym Napoli i podyktował "jedenastkę". Wykorzystał ją Manolo Gabbiadini i było 2-2!

Roztrwonienie dwubramkowej przewagi nie załamało Napoli. W końcówce spotkania ładny strzał oddał Insigne, ale zablokował go obrońca. Do piłki dopadł Diego Demme, wykorzystał fakt, że bramkarz "rzucił się" na pierwsze uderzenie i trafił do pustej bramki! 3-2 dla Napoli.

Arbiter doliczył aż siedem minut do spotkania i w ostatniej z nich Dries Mertens dobił Sampdorię! Po długim podaniu do Milika bramkarz Audero wyszedł przed pole karne i głowa wybił piłkę. Dopadł do niej Mertens i z dalszej odległości przelobował golkipera. Napoli - Sampdoria 4-2.

Dzięki wygranej Napoli przesunęło się na 10. miejsce w tabeli. Sampdoria jest 16.



Sampdoria Genua - SSC Napoli 2-4 (1-2)

Bramka: 0-1 Milik (3.), 0-2 Elmas (16.), 1-2 Quagliarella (26.), 2-2 Gabbiadini (73. - z rzutu karnego), 2-3 Demme (83.), 4-2 Mertens (90.+7).

STATYSTYKI Sampdoria Genua SSC Napoli 2 4 Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 10 11 Strzały na bramkę 6 7 Rzuty rożne 4 6 Faule 17 5 Spalone 1 2