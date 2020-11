Genoa CFC okazała się lepsza w derbowym starciu i dzięki pokonaniu Sampdorii awansowała do 1/8 finału Pucharu Włoch. Cały mecz w drużynie gospodarzy rozegrał Bartosz Bereszyński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włochy - Polska 2-0. Bartosz Bereszyński: Mamy trzy dni. Musimy się ogarnąć (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Puchar Włoch: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Reklama

Przed przerwą nic nie zapowiadało klęski Sampdorii. Co więcej, to gospodarze prowadzili od 18. minuty po fantastycznym golu Valerio Verre, który odzyskał piłkę na połowie rywala, a później zza pola karnego huknął nie do obrony.



Druga połowa należała jednak do Genoi CFC, która po godzinie gry zadała trzy ciosy w ciągu zaledwie 12 minut. Najpierw stan meczu wyrównał Gianluca Scamacca, a później prowadzenie gościom po zamieszaniu w polu karnym dał Lukas Lerager.



Mecz zamknęło świetne trafienie, którego autorem ponownie był Scamacca. 21-letni napastnik wyraźnie pozazdrościł Verremu, bowiem sam zdobył bramkę pięknym strzałem sprzed szesnastki.



Całe spotkanie w drużynie Sampdorii rozegrał Bartosz Bereszyński, ale jego zespół pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Włoch. Do 1/8 finału awansowała Genoa.



Sampdoria - Genoa CFC 1-3 (1-0)



Bramki: 1-0 Verre (18.), 1-1 Scamacca (60.), 1-2 Lerager (68.), 1-3 Scamacca (72.).

Zobacz raport meczowy

Włochy - Puchar Włoch

2020-11-26 17:00 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: Francesco Fourneau STATYSTYKI Sampdoria Genua Genoa CFC 1893 1 3 Strzały 2 6 Strzały na bramkę 2 6

1 3 Sampdoria Genua Genoa CFC 1893 Marchetti Goldaniga Bani Zapata Ghiglione Sturaro Pellegrini Zajc Rovella Scamacca 2 Shomurodov Audero Mulyadi Bereszyński Yoshida Tonelli Augello Marcel Léris Thorsby Jankto Silva Verre La Gumina SKŁADY Sampdoria Genua Genoa CFC 1893 Emil Audero Mulyadi Federico Marchetti Bartosz Bereszyński Edoardo Goldaniga 27′ 27′ Maya Yoshida 79′ 79′ Mattia Bani 87′ 87′ Lorenzo Tonelli 13′ 13′ Cristian Zapata Tommaso Augello 75′ 75′ Paolo Ghiglione 62′ 62′ 77′ 77′ Mehdi Pascal Marcel Léris 43′ 43′ 65′ 65′ Stefano Sturaro Morten Thorsby 69′ 69′ Luca Pellegrini Jakub Jankto 46′ 46′ Miha Zajc 26′ 26′ 78′ 78′ Adrien Sebastian Silva 46′ 46′ Nicolò Rovella 18′ 18′ Valerio Verre 60′, 72′ 60′, 72′ Gianluca Scamacca 86′ 86′ Antonino La Gumina 85′ 85′ Eldor Shomurodov REZERWOWI Karlo Letica Alberto Paleari Nicola Ravaglia Lukáš Zima Alex Ferrari Lennart Czyborra Vasco Regini 79′ 79′ Andrea Masiello Kaique Rocha Lima 46′ 46′ Milan Badelj Kristoffer Askildsen Valon Behrami 87′ 87′ Antonio Candreva 65′ 65′ 68′ 68′ Lukas Reiff Lerager 77′ 77′ Mikkel Damsgaard 46′ 46′ Filippo Melegoni 78′ 78′ Albin Ekdal Vittorio Parigini Gaston Ramirez Ivan Radovanović 86′ 86′ Manolo Gabbiadini Mattia Destro Nik Prelec Goran Pandev 85′ 85′ Marko Pjaca

Zdjęcie Bartosz Bereszyński w meczu z Genoą / Paolo Rattini / Getty Images

WG