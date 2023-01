Salernitana - Napoli. Krzysztof Piątek z szansą w pierwszej połowie

Gdy wydawało się, ze Salernitana wytrwa do przerwy bez straty gola, w doliczonym czasie pierwszej połowy, po wycofaniu piłki na 11. metr, dopadł do niej Di Lorenzo i huknął na bramkę. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do siatki. Ekipa Piotra Zielińskiego schodziła na przerwę prowadząc 1-0.