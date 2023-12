Rosjanie "przemycą" flagi na igrzyska? Ważny polski działacz ostrzega

Powiedzmy sobie jasno, przez ostatnie dwa lata sportowcy Rosji i Białorusi byli wyłączeni z kontroli antydopingowej. Nikt tak naprawdę nie wie, co się z nimi działo. Te restrykcje, że nie będą startowali pod swoją flagą, nie będzie grany hymn, można potraktować z przymrużeniem oka. Wszyscy wiedzą, kim są ci sportowcy, z jakiego kraju pochodzą. Wielu z nich oficjalnie, często w social mediach popierało wojnę. Poza tym zawodnicy, którzy wyjadą z tych krajów na igrzyskach, są przez te reżimy wspierani i finansowani. A my musimy pamiętać o ludziach, którzy codziennie giną w Ukrainie, o sportowcach, których już ok. 200 zginęło na wojnie

~ Grzegorz Kotowicz dla PAP-u