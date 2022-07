Ronaldo zaoferowany Napoli. Ostatnie szansa CR7 na Ligę Mistrzów?

Cristiano Ronaldo nie chce się pogodzić z myślą, że po 20 latach mógłby nie zagrać w Lidze Mistrzów. Jego obecny klub, Manchester United, zajął w Premier League dopiero szóste miejsce, co nie przełożyło się na awans do Champions League.

Ważność kontraktu CR7 wygasa dopiero za rok. Piłkarz oznajmił jednak, że chciałby odejść już teraz. Jego główna motywacja to kolejny udział w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych Starego Kontynentu.

Sęk w tym, że giganci europejskiego futbolu nie są zainteresowani angażem Portugalczyka. Klasy sportowej nikt mu nie ujmuje, ale problem stanowi pensja zawodnika. W MU 37-latek zarabia 8 mln euro rocznie.

Jak informuje hiszpański "As", CR7 został właśnie zaoferowany szefom SSC Napoli. Jeśli dojdzie do przenosin z Old Trafford, portugalski wirtuoz może zostać klubowym partnerem Piotra Zielińskiego, który z kolei... od wielu tygodni kuszony jest przez zespoły Premier League. Jak na razie niewiele jednak wskazuje, by Polak podjął decyzję o przeprowadzce do Anglii tego lata.

Ronaldo wygrywał Ligę Mistrzów pięciokrotnie. Jest jej rekordzistą pod względem liczby występów (187) i zdobytych bramek (141).

W barwach Napoli miałby okazję po raz kolejny rywalizować w Champions League. Klub spod Wezuwiusza w sezonie 2021/22 zajął trzecie miejsce w Serie A. Do LM wraca po trzyletniej przerwie.

