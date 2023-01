Ronaldo będzie musiał pozwać Juventus? W tle możliwa dyskwalifikacja

Zdaniem włoskich dziennikarzy Juventus jest winny Ronaldo 19,6 milionów euro. To efekt umowy między klubem a zawodnikami z 2020 roku, kiedy na świecie panował globalny lockdown, a Juve poprosiło piłkarzy o podpisanie specjalnego aneksu, według którego zgodziliby się oni na tymczasową redukcję wynagrodzeń, które miały im zostać wypłacone po powrocie do normalnego funkcjonowania.

Włoskie media: Cristiano Ronaldo zmuszony, by pozwać Juventus

Wspomniana wyżej kwota to właśnie wysokość należności, jaką "Stara Dama" powinna wypłacić Ronaldo, jednak jak się okazuje nie pieniądze są w tej sprawie najważniejsze. Ronaldo bowiem miał nigdy tego dokumentu nie podpisać, a sam aneks wyciekł do włoskich mediów, które podają, że widnieją na nim tylko podpisy przedstawicieli klubu. Portugalczyk prawdopodobnie będzie chciał więc przed sądem udowodnić, że nie brał udziału w całym procederze. Gdyby tego nie zrobił, to może grozić mu minimum miesięczna dyskwalifikacja.

Wszystko dlatego, że wiele wskazuje na to, że również w tym temacie Juventus bardzo mocno nagiął prawo. Według "La Repubblica" co prawda rzeczywiście porozumiał się on z częścią piłkarzy w kwestii obniżki pensji, ale nie poinformował o tym stosownych władz, co może być powodem kolejnych problemów klubu. Jeśli proces sądowy potwierdzi te informacje, to Juventusowi mogą zostać odebrane punkty w ligowej tabeli.