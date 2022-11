Roma sprezentowała Lazio wygraną w derbach

Roma rozpoczęła to spotkanie z bardzo dużą werwą, od razu starając się przenieść grę nie tylko na połowę, ale wręcz pod pole karne Lazio . W pierwszym kwadransie oglądaliśmy kilka strzałów z dystansu, żaden z nich nie był jednak specjalnie groźny. Aktywny był Nicola Zalewski , który co chwilę podejmował pojedynki na lewym skrzydle.

Serie A. Lazio pokonało Romę w derbach Rzymu

Rzecz jednak w tym, że takiego nastawienia wystarczyło Romie właśnie na nieco ponad 20 minut. Wcale nie było to spowodowane jakąś szarżą Lazio, to sami Giallorossi wrzucili sobie ogromną kłodę pod nogi. Konkretnie zrobił to Roger Ibanez, który nieco przeszacował swoje umiejętności gry pod presją we własnym polu karnym.