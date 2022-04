Roma pozbawi Inter marzeń o mistrzostwie? Szansa dla Zalewskiego

Serie A nie zwalnia tempa i już dziś piłkarski spektakl gwarantuje spotkanie Inter - Roma. Wicelider Serie A zmierzy się z piątą drużyną ligi włoskiej. Polscy kibice liczą na występ młodego polskiego talentu. Nicola Zalewski świetnie zaprezentował się w ostatnim meczu Roma - Napoli i według wielu ekspertów jego występ przyćmił doświadczonego Piotra Zielińskiego. Mecz Inter - Roma transmisja online i tv. Gdzie oglądać?

Mecz Inter - Roma transmisja: Ostatnie wyniki obu drużyn

Do meczu Inter - Roma gospodarze podchodzą zdobywając do tej pory 69 punktów. Klub z Mediolanu ma za sobą serię trzech ważnych zwycięstw w lidze, dzięki czemu traci do AC Milanu tylko dwa punkty, mając jedno spotkanie rozegrane mniej.

Piłkarze pewność siebie zdobyli po wygranej z Juventusem, dzięki czemu Inter jest na fali wznoszącej. Dlatego w meczu z Romą są faworytem tym bardziej że dwa spotkania Inter - Roma w tym sezonie zakończyły się wygraną Nerazzurrich 2-0 i 3-0. Ogranie Romy byłoby wyraźnym sygnałem, że Inter to główny kandydat do zgarnięcia Scudetto.

Mecz Inter - Roma transmisja: Ostatnie wyniki Interu Mediolan:

Inter - AC Milan 3-0 (Puchar Włoch)

Spezia - Inter 1-3 (Serie A)

Inter - Verona 2-0 (Serie A)

Ewentualna wygrana gości w meczu Inter - Roma będzie miała niebagatelne znaczenie dla podopiecznych Jose Mourinhio. Ci wciąż liczą się w walce o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Zdobyte 58 punkty to wciąż za mało, by być jej pewnym, a Roma czuje na plecach oddech Lazio i Fiorentiny.

Roma w ostatnich 12 ligowych spotkaniach nie zaznała smaku porażki, a w ostatnim starciu Roma - Napoli cenny punkt ekipie z Rzymu pomógł zdobyć Nicola Zalewski, który zaliczył udany występ. Młody Polak zaliczył w tym sezonie Serie A już 11 występów.

Mecz Inter - Roma transmisja: Ostatnie wyniki AS Romy:

Napoli - AS Roma 1-1 (Serie A)

AS Roma - Bodo/Glimt 4-0 (Liga Konfederacji Europy)

AS Roma - Salernitana 2-1 (Serie A)

Inter - Roma transmisja: Kiedy i o której godzinie mecz?

Inter - Roma transmisja w sobotę 23 kwietnia o godz. 18.

Inter - Roma transmisja tv. Gdzie oglądać?

Inter - Roma transmisja tv na Eleven Sports 1.

Inter - Roma transmisja online. Gdzie oglądać?

Inter - Roma transmisja online live stream na elevensports.pl i Polsat Box Go.

Inter - Roma transmisja "na żywo" na sport.interia.pl.





