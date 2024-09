Roma podjęła ostateczną decyzję ws. Zalewskiego. Nagranie krąży po sieci

Nicola Zalewski został przywrócony do pierwszego zespołu AS Roma. W poniedziałek Polak wyszedł na poranny trening z partnerami, a nagranie z fragmentem zajęć szybko trafiło do mediów społecznościowych. Wygląda na to, że kłopoty 22-letniego zawodnika dobiegły właśnie końca, choć jego relacje z szefostwem klubu pozostaną zapewne napięte - po tym jak w ostatniej chwili zrezygnował z transferu do Galatasaray Stambuł. Sytuację załagodzić może prolongata kontraktu.