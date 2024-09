Roma pod ścianą, znowu głośno o Nicoli Zalewskim. To byłby już koniec

Nicola Zalewski jakiś czas temu stał się bohaterem licznych spekulacji dotyczących jego potencjalnego odejścia z AS Roma - i po tym, jak media z Półwyspu Apenińskiego zaczęły pisać o jego możliwych przenosinach do innej włoskiej ekipy, nagle pojawiły się pogłoski o zupełnie innym kierunku.

Mowa tu konkretnie o przeprowadzce do Stambułu i dołączeniu do tamtejszego Galatasaray - i wygląda na to, że ta opcja była naprawdę całkiem blisko realizacji. "Lwy" miały nawet proponować ogromny wzrost zarobków Zalewskiemu, ale ten... ostatecznie miał odrzucić możliwość dołączenia do mistrzów Turcji. Reklama

To spotkało się z wściekłością zarządu "Giallorossich", który błyskawicznie podjął decyzję o odsunięciu Polaka od składu zespołu z "Wiecznego Miasta". Sytuacji 22-latka nie poprawiło zapewne też zamieszanie dotyczące obsady stanowiska trenera - z posady zwolniony został Daniele De Rossi, który w obliczu tego konfliktu pozostawał co najmniej neutralny. Jest jednak coś, co w obecnej sytuacji sprzyja mimo wszystko piłkarzowi...

Reklama Parma – Udinese 2:3. SKRÓT. WIDEO / Eleven Sports / Eleven Sports

Nicola Zalewski ponownie w składzie AS Roma? Kontuzja kolegi może przyspieszyć proces

Włoski dziennik "Il Romanista", w całości poświęcony informacjom dotyczącym Romy, wybrał Zalewskiego na bohatera pierwszej strony środkowego wydania. "Rizale" - głosi tytuł widniejący na "jedynce" i możemy mówić tu o sprytnej grze słów, w której nazwisko futbolisty połączono ze słowem "risale" - czyli "powraca".

W obliczu poważnej kontuzji Saelemaekersa 'sprawa' Zalewskiego staje się jeszcze pilniejsza. Dla dobra wspólnego, czyli Romy, potrzebne jest prędkie rozwiązanie ~ zauważa redakcja "IR".

O czym dokładnie mowa? 15 września Alexis Saelemaekers musiał w 50. minucie opuścić boisko w ligowym spotkaniu z Genoą z powodu urazu i niedługo potem okazało się, że mowa tu o poważniejszej kontuzji. Belg złamał bowiem kostkę i musiał przejść zabieg, w związku z czym czeka go wiele tygodni rozbratu ze sportem. Tym samym w składzie powstała luka, którą jednak można łatwo wypełnić... Reklama

Przed AS Roma wymagający terminarz. Niebawem walka w Lidze Europy

AS Roma swoje kolejne spotkanie rozegra dokładnie 22 września, mierząc się w ramach Serie A z Udinese. Później zaś "Giallorossi" zainaugurują swoje występy w Lidze Europy, mierząc się 26 września z Athletikiem Bilbao. Czy do tego czasu "wygnanie" Nicoli Zalewskiego może zostać już zakończone? Sporo może zależeć tu też od nowego szkoleniowca ASR, którym w środowy wieczór został ogłoszony Ivan Jurić, do niedawna związany z Torino.

Nicola Zalewski / AFP

Nicola Zalewski / JORIS VERWIJST / Orange Pictures / DPPI via AFP / AFP