Roma chce przedłużyć kontrakt Zalewskiego. "Poluje" na niego wielki klub!

Nicola Zalewski ma za sobą naprawdę wspaniały czas - 20-latek w trakcie poprzedniego sezonu niesamowicie rozwinął się pod czujnym okiem Jose Mourinho i sprawił, że kibice Romy mogli czuć się spokojnie w kwestii obsady lewej flanki nawet pod nieobecność Leonardo Spinazzoli.

Doceniając postępy, jakie robił Zalewski, zespół z "Wiecznego Miasta" postanowił w grudniu 2021 roku przedłużyć jego kontrakt, który obecnie ważny jest do końca czerwca 2025 roku. Teraz, po kilku miesiącach, "Giallorossi"... szykują się do powtórzenia operacji. A powody, dla których się na to decydują, są niezwykle ciekawe.

Nicola Zalewski na celowniku Chelsea. AS Roma się ubezpiecza

Po pierwsza włodarze ASR widzą z pewnością, że mają pod swoimi skrzydłami zawodnika, który będzie przydawać się przez długie lata, o ile tylko będą go omijać poważniejsze kontuzje. Po drugie zaś zarząd klubu zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że piłkarz przyciąga ogrom uwagi największych europejskich klubów - w tym, wedle medialnych doniesień, przede wszystkim angielskich.

W poprzednich tygodniach sporo mówiło się m.in. o zainteresowaniu Zalewskim ze strony Leicester City czy Tottenhamu Hotspur. Tematy te nieco przycichły, natomiast - jak informuje "La Repubblica" - do gry miała wkroczyć londyńska Chelsea, która wstępnie kontaktowała się już z rzymianami oraz otoczeniem samego futbolisty w ostatnich tygodniach.

"Giallorossi" ani myślą sprzedawać 20-latka i chcą zabezpieczyć się przed ewentualnymi dalszymi zakusami ze strony "The Blues". Z tego powodu, jak informuje włoski dziennikarz Nicolo Schira, będą proponować Zalewskiemu przedłużenie umowy do 2027 roku oraz znaczącą podwyżkę zarobków, które obecnie oscylują wokół 0,5 mln euro za rok. Obecnie niewiele wskazuje na to, by sam zainteresowany miał odmówić takiej ofercie.

Nicola Zalewski ma już pierwszy europejski puchar na swoim koncie

Nicola Zalewski w poprzednim sezonie zagrał łącznie w 24 meczach AS Romy i odnotował dwie asysty we wszystkich rozgrywkach. Razem z klubem ze stolicy Italii sięgnął po triumf w pierwszej w dziejach edycji Ligi Konferencji. Portal Transfermarkt wycenia obecnie wartość naszego reprezentanta na 12 mln euro.

