Gianluca Rocchi w wywiadzie z włoskim opiniotwórzczym dziennikiem "La Stampa" przyznał, że już niedługo widzowie będą mogli usłyszeć rozmowy sędziów z arbitrami VAR, a także poznać opinie i analizy kontrowersji z minionych kolejek Serie A. To wszystko ma być dostępne na specjalnej platformie, która poświęcona będzie sędziowaniu.

Gianluca Rocchi dodał: Już wkrótce rozmowy sędziego głównego z VAR będą dostępne dla wszystkich. Nie mamy nic do ukrycia, a sędziowie muszą być postrzegani inaczej. Będzie tak samo jak w Formule 1 przy rozmowach kierowcy z inżynierami.

Reklama

Rewolucja w świecie futbolu

Wszystko na to wskazuje, że dzięki wprowadzeniu tego pomysłu dojdzie do rewolucji, której celem ma być poprawa wizerunku i szacunku do arbitrów. Gianluca Rocchi to wybitny były włoski arbiter, który zakończył karierę w sierpniu 2020 roku. Niedługo później objął funkcję szefa sędziów na Półwyspie Apenińskim i od początku wiedział, że staje przed dużym wyzwaniem, czyli ociepleniem wizerunku sędziów. Teraz wraz ze swoimi współpracownikami chce wykonać milowy krok w tym kierunku i sprawić, że decyzje boiskowe staną się transparentne.

Platforma ma być emitowana w internecie na zasadach streamu. Póki co wszystko jest w fazie projektu i planowania, ale z różnych źródeł dociera coraz więcej informacji, jak ma to wyglądać. Na sędziowskim kanale znajdzie się kilka programów dotyczących świata sędziowskiego, a głównym punktem ma być program, w którym szef arbitrów w Serie A Gianluca Rocchi będzie podsumowywał minioną kolejkę. W ramach tego będą omawiane kontrowersje i tłumaczone decyzje, dlaczego sędzia postąpił tak, a nie inaczej. Dodatkowo puszczane mają być rozmowy pomiędzy sędziami, tak aby widzowie zrozumieli tok rozumowania arbitrów i finalną decyzję.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Piękny gol Keana dla Juventusu! WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Wszystko na to wskazuje, że może to być przełomowy krok nie tylko w Serie A, ale i świecie futbolu. Jeżeli pomysł wypali, to kto wie czy inne federacje nie pójdą w ślady kolegów z Włoch. W ostatnich latach wprowadzanych jest coraz więcej technologii, które mają pomóc sędziom oceniać sytuacje. Niestety błędy i kontrowersje nadal się zdarzają i w tym wszystkim brakuje transparentności. Niekiedy w wywiadach szefowie sędziów tłumaczą się z decyzji swoich podopiecznych, jednak nie jest to codziennością i kibice często snują niepotrzebne teorie spiskowe.