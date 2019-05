Inter Mediolan do kolejnego sezonu może przystąpić z zupełnie nowym atakiem. Wciąż jasna nie jest przyszłość Mauro Icardiego, więc klub już szuka jego następców. Listę kandydatów otwierają Alexis Sanchez i Edin Dżeko.

Kolejne plotki co jakiś czas przepowiadają transfer Icardiego do jednego z czołowych klubów Europy. Nazwisko Argentyńczyka było łączone m.in. z Realem Madryt, Juventusem czy Manchesterem United. Tylko podsycały je popsute relacje Icardiego z klubem. Wanda Nara, żona piłkarza, która prowadziła z Interem rozmowy na temat przedłużenia umowy męża, na początku nie mogła dojść do porozumienia z mediolańczykami. 26-letni piłkarz stracił opaskę kapitana drużyny.



Kilka tygodni temu Nara dość nieoczekiwanie zapowiedziała, że w przyszłym roku nadal będzie z mężem w Mediolanie. Wygląda jednak na to, że szefowie Interu mają dość opery mydlanej z udziałem Icardiego i zaczęli poważnie rozglądać się za nowymi napastnikami.



"La Gazzetta dello Sport" informuje, że przedstawiciele mediolańskiego klubu spotkali się z agentem Alexisa Sancheza. Chilijczyk na początku 2018 r. za 34 miliony euro zamienił Arsenal na Manchester United. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W 20 meczach Premier League zdobył tylko jedną bramkę, zmagał się również z urazami uda oraz kolana.



Z United wiąże go jeszcze trzyletni kontrakt, ale może paść ofiarą letniej przebudowy składu, którą planuje klub z Manchesteru. Inter sonduje możliwość transferu 30-letniego piłkarza, na przeszkodzie może stanąć jednak jego wysoka pensja oraz oczekiwania "Czerwonych Diabłów" - Sanchez jest wyceniany na 45 milionów euro.



Innym kandydatem do zastąpienia Icardiego ma być Edin Dżeko. Mierzący 193 cm Bośniak powinien być tańszy niż Sanchez - według włoskich mediów AS Roma byłaby skłonna sprzedać go za 20 mln euro. "La Gazzetta" opisuje go jako napastnika z "idealnym profilem" do gry w Interze. W tym sezonie 33-letni Dżeko strzelił w Serie A osiem goli.



Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Inter zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A, wciąż nie jest jednak pewny gry w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. Najlepszym strzelcem drużyny w lidze jest Icardi, który strzelił 10 goli. Siedem bramek dołożył skrzydłowy Ivan Perisić, sześć drugi napastnik Lautaro Martinez.



DG