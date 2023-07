Reprezentant Polski zdobył tytuł, a teraz zmieni klub? Media piszą o ofercie

Bereszyński we Włoszech gra od 2017 roku. Od początku w Sampdorii , gdzie był podstawowym zawodnikiem. Ostatnie pół roku spędził jednak na wypożyczeniu w Napoli , dzięki czemu po raz pierwszy w karierze został mistrzem Włoch .

"Bereś" dołożył tym samym kolejną cegiełkę do swoich sukcesów. Był już przecież pięć razy mistrzem Polski (raz z Lechem Poznań , cztery razy z Legią Warszawa ) i trzy razy wywalczył Puchar Polski (z Legią).

W Napoli jego klubowymi kolegami byli Zieliński , jedna z gwiazd zespołu, oraz Idasiak , który dopiero jest przymierzany do gry w bramce.

Po zakończeniu wypożyczenia do Napoli Bereszyński wrócił jednak do Sampdorii. Jego umowa z tym klubem obowiązuje do połowy 2025 roku.