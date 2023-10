Reprezentant Polski zapowiedział kroki prawne. Chodzi o aferę bukmacherską

Prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko trzem znanym piłkarzom. Są to: Sando Tonali , Nicolo Zaniolo i Nicolo Fagioli , ale zamieszanych w bukmacherski skandal ma być co najmniej tuzin.

Sprawa jest o tyle poważna, że Tonali i Zaniolo to reprezentanci Włoch, którzy byli powołani na październikowe mecze przeciwko Malcie (14 października) i Anglii (17 października). Obaj jednak opuścili zgrupowanie kadry po tym, jak zostali przesłuchani przez policję, która zarekwirowała ich telefony i tablety. Według włoskiej gazety "La Repubblica" Tonali i Zaniolo przyznali się bliskim do hazardu, ale stwierdzili, że były to "tylko poker i blackjack".