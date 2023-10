Reprezentant Polski zapowiada pozew do sądu. Żąda gigantycznego odszkodowania

Informacje o piłkarskim hazardzie we Włoszech wywołały burzę. Przynajmniej część z nich okazała się prawdziwa - Nicolo Fagioli przyznał, że jest osobą uzależnioną i w krótkim czasie przeznaczył na zakłady ponad milion euro. Zawodnicy, którzy faktycznie byli uwikłani w grę, zostali już ukarani wielomiesięcznym zawieszeniem - co prawda nie ma dowodów, by hazard skłonił ich do ustawiania wydarzeń na boisku, ale piłkarze co do zasady mają zakaz uczestnictwa w zakładach, nawet jeśli typują spotkania, w których w ogóle nie biorą udziału.