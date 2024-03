Reprezentant Polski z premierowym golem w Serie A. Zapewnił nim zwycięstwo

Był to piąty występ 27-letniego Świderskiego w ekipie Hallasu . Dwa z tych meczów rozpoczął w wyjściowym składzie. W niedzielę pojawił się na murawie w 67. minucie, a już 12 minut później strzelił premierowego gola w Serie A, który okazał się także zwycięskim .

Cała akcja zaczęła się od przechwytu naszego napastnika w środkowej strefie boiska, który następnie dostał prostopadłe podanie na wolne pole od Federica Bonazzolego , który wszedł na murawie w tej samej transzy zmian co Polak. Świderski w sytuacji sam na sam się nie pomylił. Potem nastąpił jego wielki wybuch radości.

To premierowe trafienie snajpera w Serie A. Czekał on na gola od 26 października ubiegłego roku, kiedy strzelił ostatniego w MLS, w przegranym przez Charlotte FC meczu z New York Red Bulls 2-5.