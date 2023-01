Szymon Żurkowski na wylocie z klubu. Jaka przyszłość go czeka?

Tym bardziej, że specjalizujący się w tematyce transferowej, Gianluca Di Marzio, podaje, że Polak jest na wylocie z klubu. Problem w tym, że jego kontrakt z Fiorentiną obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, a włoski klub chciałby odzyskać fundusze, które zainwestował w piłkarza.

Z kolei w Spezii mógłby spotkać aż trzech rodaków - Bartłomieja Drągowskiego , Jakuba Kiwiora i Arkadiusza Recę . Być może pomogłoby mu to w aklimatyzacji i odbudowaniu swojej kariery.

Problemem może okazać się jednak suma, jaką Fiorentina oczekuje za Żurkowskiego. Di Marzio podaje, że jest to 5 mln euro. To kwota przekraczająca możliwości Empoli. W grze pozostaje więc Spezia, ale do porozumienia jeszcze daleko.