Zalewski w tarapatach? Prawnicy Polaka zapowiadają pozew o zniesławienie

Nieoficjalnie wiadomo, że Zalewski stanowczo zaprzecza nieformalnym oskarżeniom . Doniósł o tym serwis meczyki.pl. Wkrótce potem włoski oddział Sky Sports poinformował, że prawnicy reprezentanta Polski zamierzają złożyć do sądu pozew o zniesławienie . To stanowcza reakcja na formułowane swobodnie zarzuty.

Co na to PZPN? - Nie odnosimy się w żaden sposób do wpisów w mediach społecznościowych. Do federacji, ani Romy, z którą jesteśmy w kontakcie, nie przyszedł żaden dokument w sprawie Nicoli Zalewskiego - oznajmił w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl Tomasz Kozłowski, szef departamentu mediów i komunikacji w krajowej federacji.