Reprezentant Polski "ocalony", transfer już blisko. Topowa liga jest o włos

Jeśli hasło "mieszane uczucia" można by było zobrazować jakimś wydarzeniem ze świata futbolu, to bez wątpienia jak ulał pasowałyby tutaj ostatnie losy Bartosza Bereszyńskiego. Reprezentant Polski bowiem w sezonie 2022/2023 bronił barw dwóch drużyn - Sampdorii oraz Napoli, do którego został wypożyczony na dokładnie pół roku. Z ekipą "Azzurrich" piłkarz zdobył mistrzostwo Italii - z "Sampą" tymczasem... de facto spadł do Serie B. "Bereś" powinien być jednak spokojny o swoją dalszą karierę - szykuje się bowiem jego "transfer powrotny" do włoskiej ekstraklasy.