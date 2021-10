Reprezentant Polski na celowniku giganta

Inter niedawno sprowadził na prawą stronę Dumfriesa, który kosztował 12,5 miliona euro. Holender jednak nie spisuje się zgodnie z oczekiwaniami, szczególnie w defensywie i już trwają poszukiwania jego potencjalnego następcy. Włoskie media podają dwa nazwiska, które mają być już gotowe na styczniowe okienko transferowe.



Według "La Gazzetta dello Sport" celem numer jeden dla Interu jest Nahitan Nandez z Cagliari, który już w lecie mógł trafić do Mediolanu, ale ostatecznie klubom nie udało się porozumieć. Nerazzurri rozważają również zakup Bartosza Bereszyńskiego z Sampdoriii Genua. Polak mógłby trafić do Mediolanu już w styczniu i z pewnością dałby jakość w defensywie, czego oczekuje Simone Inzaghi.



Co ciekawe, Bereszyński już kiedyś znajdował się na celowniku Interu, ale wtedy nic z tego nie wyszło. Teraz temat reprezentanta Polski znów wrócił i wydaje się, że jest całkiem realny, bo aktualni mistrzowie Włoch szukają kogoś na już, a Sampdoria raczej nie podyktuje zaporowej ceny, co na pewno przemawia na jego korzyść.



KK

