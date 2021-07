Polski obrońca trafił do Benevento w 2020 roku z AS Monaco. W minionym sezonie rozegrał 36 meczów w Serie A, lecz nie pomógł swojej ekipie uniknąć spadku.



Na finiszu sezonu Benevento zajęło 18. miejsce w tabeli. Teraz klub szykuje się do walki na boiskach Serie B, co wiąże się ze zmianami kadrowymi.





Kamil Glik odejdzie z Benevento?

Według portalu Tuttomercatoweb.com klub chce pożegnać piłkarzy, którzy zbyt bardzo obciążają budżet płacowy. Są to: Glik, Gianluca Lapadula oraz Artur Ionita. Wciąż nie wiadomo także co z przyszłością Lorenzo Montipo oraz Bryana Dabo.



Odejście z Benevento może być dobrym ruchem dla Glika, który wciąż ma szansę występować na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Zainteresowanie transferem Polaka przejawiają bowiem działacze Udinese ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



