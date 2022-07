Reprezentant Polski bliżej nowego klubu. Podwójne negocjacje we Włoszech

Bartłomiej Drągowski nie ma za sobą najłatwiejszego okresu w Fiorentinie - polski golkiper, który w sezonie 2020/2021 był niepodważalną "jedynką" toskańskiej ekipy, w ostatniej kampanii miał spore problemy z tym, by znajdować się w pierwszej jedenastce zespołu prowadzonego przez Vincenzo Italiano.

Jego sytuacji nie pomogła też dłuższa przerwa od gry spowodowana kontuzją mięśniową, ale tak czy inaczej - nawet po powrocie do zdrowia częściej oglądał spotkania swojego zespołu z poziomu ławki rezerwowych, a między słupkami lądował Pietro Terracciano.

Niemcy, Anglia i... jednak Włochy. Gdzie trafi Bartłomiej Drągowski?

Taki stan rzeczy spowodował, że coraz częściej zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące możliwego odejścia Polaka. Na wiosnę media zaczęły również informować o tym, że Fiorentina bardzo konkretnie wyceniła zawodnika, chcąc otrzymać za niego równe 11 mln euro, co - jak należy przyznać - nie jest bardzo wygórowaną kwotą patrząc na realia obecnego rynku.

Tym samym usługami Drągowskiego miało być zainteresowanych co najmniej kilka drużyn - pierwotnie sporo mówiło się chociażby o Napoli czy Borussii Dortumund, a potem do tego grona dołączył też angielski Southampton. Wygląda jednak na to, że koniec końców piłkarz pozostanie na Półwyspie Apenińskim - ale do Neapolu się nie przeprowadzi.

Spezia jest zainteresowana Drągowskim, ale najpierw... musi dogadać się z Lazio

Jak bowiem informuje włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, specjalista do spraw futbolowych transferów, bramkarz ma być bliski podpisania kontraktu ze Spezią. Rozmowy wcale nie muszą jednak pójść gładko bowiem... zostało uruchomione specyficzne negocjacyjne "domino".

Wszystko to dlatego, że Spezia prowadzi jednocześnie rozmowy w kwestii odsprzedania do Lazio swojego dotychczasowego golkipera, Ivana Provedela - i dopiero gdy zostaną dopięte przenosiny 28-latka do Rzymu w ekipie "Orzełków" zrobi się miejsce dla reprezentanta Polski.

Tu jednak nie powinno być raczej problemu - "Biancocelesti" rozstali się ostatnio aż z dwójką bramkarzy, Thomasem Strakoshą oraz Pepe Reiną, w związku z czym są zdeterminowani, by wzmocnić akurat tę pozycję.

Bartłomiej Drągowski w Fiorentinie jest od sześciu lat

Spezia Calcio ostatnią kampanię w Serie A zakończyła na 16. miejscu, dopisując do swojego konta 36 punktów. Był to dla niej drugi z rzędu sezon na poziomie włoskiej ekstraklasy.

Bartłomiej Drągowski kontrakt z Fiorentiną ma w teorii ważny do czerwca 2023 roku. W stolicy Toskanii znalazł się w 2016 roku, wcześniej reprezentując barwy Jagiellonii Białystok. W swoim piłkarskim CV ma również występy w Empoli. Dwukrotnie wystąpił dla seniorskiej kadry Polski - ostatnio zagrał pełne 90 minut z Belgią w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA.