Reprezentant Polski blisko transferu do mistrzów Włoch! "Wszystko klepnięte"

Gdy rok temu Jakub Kiwior trafiał do Spezii Calcio, nie mógł być wcale pewnym tego, jak będzie przebiegać jego przygoda we włoskiej ekstraklasie. Choć 22-latkowi talentu z pewnością nie brakuje, to jednak przeskok między ligą słowacką a Serie A mógł się okazać zbyt duży - defensor jednak pokazał, że nie boi się trudnych sprawdzianów.

Obecnie w ekipie "Orzełków" jest podstawowym graczem i od marca 2022 roku nie zdarzyło się jeszcze, by opuścił on chociaż minutę meczu. Od niedawna w klubie tworzy "biało-czerwone trio", bo do niego i Arkadiusza Recy dołączył latem Bartłomiej Drągowski. Wkrótce jednak na Stadio Alberto Picco znów może być tylko dwóch Polaków.

Jakub Kiwior nie trafi do Anglii. AC Milan zdeterminowany w sprawie Polaka

Jak informuje bowiem w swoim tekście dla goal.pl Janekx89, znany polskim fanom futbolu przede wszystkim dzięki swojej aktywności na Twitterze, Kiwior ma być już w po słowie z zespołem AC Milan. Osoba z najbliższego otoczenia piłkarza miała stwierdzić, że wszystko jest już "klepnięte" - i to naprawdę intrygujące wieści, patrząc na renomę "Rossonerich".

Doniesienia te potwierdził również Santi Aouna, dziennikarz związany z serwisem footmercato.net. Jego zdaniem ekipa z Mediolanu zapłaci za gracza ok. 18 mln euro plus bonusy - tym samym można już chyba powoli zakładać, że wcześniejszy transferowy plan West Ham United - który również obrał Kiwiora na swój celownik - spalił ostatecznie na panewce.

Jakub Kiwior szykuje się do meczów w Lidze Narodów i... mundialu w Katarze

Jakub Kiwior obecnie przebywa w Warszawie, gdzie wraz z reprezentacją naszego kraju przygotowuje się do meczu z Holandią w ramach Ligi Narodów UEFA. Potem obrońcę i resztę "Biało-Czerwonych" czeka jeszcze wyjazdowy mecz z Walią w Cardiff. Jeśli 22-latka będą omijać kontuzję, to raczej nie musi się on obawiać o swój udział w mistrzostwach świata 2022 w Katarze.

Pochodzący z Tychów futbolista karierę zaczynał w tamtejszym GKS-ie, po czym trafił do Anderlechtu Bruksela. W swoim piłkarskim CV ma również grę dla FK Železiarne Podbrezová i MŠK Žilina.

