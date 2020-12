Reggiana - Frosinone 1-2 w 12. kolejce Serie B. Gol Piotra Parzyszka

Piotr Parzyszek zdobył gola dla Frosinone w wygranym 2-1 meczu 12. kolejki Serie B z Reggianą. W barwach "Kanarków" cały mecz rozegrał też inny Polak Przemysław Szymiński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Lazio Rzym - Hellas Werona 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Parzyszek trafił do Frosinone z Piasta Gliwice pod koniec września. Dzisiejszy mecz był jego dziewiątym występem w tym sezonie Serie B.



Polak otworzył wynik meczu. Trafił do siatki w 60. minucie. Był to jego trzeci gol w sezonie.



11 minut później wyrównał Simone Mazzocchi. Zwycięstwo Frosinone zapewnił z kolei Marcus Rohden, ustalając wynik w 76. minucie.



W barwach "Kanarków" poza Parzyszkiem wystąpił też środkowy obrońca Przemysław Szymiński. Obaj Polacy spędzili na boisku pełne 90 minut.



Po tym zwycięstwie Frosinone awansowało na drugie miejsce w Serie B. Reggiana jest 10.

Reklama

MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!