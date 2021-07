Real wypożyczył piłkarza. Gigant zachwycony

Serie A

Brahim Diaz nie na długo wrócił do Realu Madryt. Po rocznym wypożyczeniu 21-letni Hiszpan ponownie trafił do AC Milan, tym razem na dwa lata, co potwierdziły oba kluby.

