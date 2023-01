Obelżywe okrzyki, które zostały skierowane w stronę dwóch graczy zespołu US Lecce zostały bowiem przez kibiców Lecce zagłuszone. To zresztą spowodowało, że Samuel Umtiti, który był zdruzgotany zachowaniem fanów Lazio i chciał zejść z boiska, zdecydował się jednak, by kontynuować spotkanie. Podobnego zdania był Lameck Banda, Zambijczyk grający w US Lecce.