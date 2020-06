Trzema mocnymi akcentami proces "odmrażania" piłki na Półwyspie Apenińskim rozpoczną gracze Juventusu, Milanu, Napoli i Interu. Zanim powróci Serie A, czeka nas rozstrzygnięcie rozgrywek pucharowych. W rewanżowych grach półfinałów "Stara Dama" podejmie Milan, a "Azzurrii" zmierzą się z Interem. Mecz finałowy zaplanowano na środę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciekawy trening Piotra Zielińskiego. Jego rywalem był pies. Wideo INTERIA.TV

Po niemal 90 dniach piłka nożna powraca do Włoch. To właśnie rozgrywki na Półwyspie Apenińskim zostały jako pierwsze zatrzymane przez koronawirusa i wznowienie gier świadczy o tym, że Włosi powoli wygrywają walkę z "niewidzialnym przeciwnikiem".



Tak koronawirusa określił prezydent Sampdorii - Massimo Ferrero. W klubie z Ligurii łącznie potwierdzono ok. 17 przypadków zakażeń, a niedawno jeden z graczy klubu - Federico Bonazzoli przyznał, że na COVID-19 zmarł jego dziadek.



Pozytywne przypadki stwierdzono w kilku klubach Serie A, a ciężko również oszacować ilu piłkarzy i trenerów przeszło chorobę przed formalnym zamknięciem kraju.



Niedawno Gian Piero Gasperini przyznał, że miał podobne objawy do CVODI-19, podczas rewanżowego spotkania Atalanty z Valencią. Wypowiedź wywołała spore zamieszanie w mediach.

Reklama