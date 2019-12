W meczu 1/16 Coppa Italia SPAL pokonało Lecce 5-1. Bardzo dobre spotkanie rozegrali polscy zawodnicy. Arkadiusz Reca zaliczył asystę, natomiast Thiago Cionek trafił do siatki.

Spotkanie od pierwszych minut toczyło się w naprawdę wysokim tempie i zdecydowaną przewagę zdobyli gospodarze. Już w 4. minucie dobrze spisujący się Thiago Cionek znalazł się w sytuacji podbramkowej, jednak nie zdołał oddać celnego strzału.



Chwilę potem Sergio Floccari, Alberto Paloschi i Marko Janković rozegrali ładną akcję, lecz ponownie piłka nie trafiła do bramki. Skoro strzelenie bramki nie udało się ofensywnemu tercetowi to sprawy w swoje ręce wziął środkowy obrońca. W 18. minucie Igor świetnie przedarł się środkiem boiska, minął kilku zawodników Lecce i strzałem po ziemi pokonał Mauro Vigorito. Drużyna z Ferrary złapała wiatr w żagle i po kilku minutach ponownie piłkarze ponownie trafili do siatki.



Arkadiusz Reca urwał się lewą stroną boiska, minął rywala i zagrał w pole karne. Na piłkę nabiegł Paloschi i dopełnił formalności. Zawodnicy gospodarzy cały czas atakowali. Swoją okazję miał Floccari, jednak zbyt długo holował piłkę i ostatecznie nie udało mu się podwyższyć prowadzenia.



Piłkarze Lecce mieli problem z opuszczeniem własnej połowy, co bezlitośnie wykorzystywali podopieczni Sempliciego. W 30. minucie Paloschi zagrał do Alessandro Murgii, ten świetnie się obrócił i strzałem zza pola karnego posłał piłkę do bramki. Włoch rzadko trafia do siatki, ale jak już strzela to często w pucharowych spotkaniach. To właśnie jego bramka dała Lazio zwycięstwo w Superpucharze Włoch nad Juventusem w 2018 roku.



Polscy zawodnicy rozgrywali bardzo dobre spotkanie. Reca zaliczył asystę, a Cionek tuż przed przerwą trafił do bramki Lecce. Janković posłał bardzo dobrą piłkę z rzutu rożnego, którą na gola zamienił reprezentant Polski. Drugą połowę w lepszym stylu rozpoczęli zawodnicy gospodarzy. Reca świetnie przedarł się w pole karne i oddał strzał. Uderzenie było niecelne, choć i tak zostało wybite przez zawodników Lecce.

Niewykorzystana okazja zemściła się już po chwili. Gianelli Imbula wykorzystał złe wybicie obrony SPAL, huknął z dystansu i trafił do siatki. Reakcja Etrita Berishy była trochę niezrozumiała. Bramkarz wyczuł intencję strzelającego, a pomimo tego nie zdecydował się na interwencję.

Trafienie nieco obudziło drużynę gości. Po chwili Gianluca Lapadula otrzymał dobre podanie i oddał mocny strzał. Piłka poszybowała jednak nad poprzeczką. SPAL nie zamierzało dać się zepchnąć do defensywy i chwilę potem groźnie uderzał Mattia Valoti, lecz pewnie interweniował Mauro Vigorito. W 69. minucie Reca opuścił boisko przez uraz mięśniowy. Za niego na placu gry pojawił się znany kibicom reprezentacji Polski Jasmin Kurtić.



W drugiej połowie z dobrej strony pokazywał się Lapadula i w 73. minucie piłka po jego uderzeniu przeszła po rękach Berishy i odbiła się od słupka. Starania Lecce nie przyniosły jednak większych efektów i kolejną bramkę zdobyli gospodarze.



Kurtić świetnie zagrał do wbiegającego w pole karne Paloschiego, ten wystawił piłkę Floccariemu, a napastnik "Biancazzurrich" dobił futbolówkę do pustej bramki. Włoch po chwili mógł zdobyć kolejnego gola lub chociaż zaliczyć asystę. Ponownie zachował się jednak zbyt egoistycznie i słabo uderzył.

Tuż przed zakończeniem spotkania bardzo aktywny Lapadula trafił do bramki SPAL. Sędzia nie uznał jednak gola z powodu spalonego. Wynik meczu już się nie zmienił. Drużyna z Ferrary awansowała i w następnej rundzie spotka się z Milanem.



PA



Włochy - Puchar Włoch

2019-12-04 18:00 | Stadion: Stadio Paolo Mazza SPAL 2013 US Lecce 5 1 DO PRZERWY 4-0 Igor 18' A. Paloschi 24' A. Murgia 31' T. Cionek 45' S. Floccari 84' G. Imbula 55'

5 1 SPAL 2013 US Lecce Vigorito Benzar Dell'Orco Riccardi Rossettini Imbula Wanga Petriccione Lo Faso Lapadula Dubickas Vera Berisha Cionek Igor Tomović Vicari Janković Missiroli Murgia Reca Paloschi Floccari SKŁADY SPAL 2013 US Lecce Etrit Berisha Mauro Vigorito 45′ 45′ Thiago Rangel Cionek 58′ 58′ Romario Sandu Benzar 18′ 18′ Igor Julio dos Santos de Paulo Christian Dell'Orco Nenad Tomović Davide Riccardi Francesco Vicari Luca Rossettini 63′ 63′ Marko Janković 55′ 55′ 49′ 49′ Gilbert Gianelli Imbula Wanga 7′ 7′ Simone Missiroli 58′ 58′ Jacopo Petriccione 31′ 31′ 28′ 28′ Alessandro Murgia 75′ 75′ Simone Lo Faso 69′ 69′ Arkadiusz Reca Gianluca Lapadula 24′ 24′ Alberto Paloschi Edgaras Dubickas 84′ 84′ 88′ 88′ Sergio Floccari Brayan Emanuel Vera Ramírez REZERWOWI Karlo Letica Marco Bleve Demba Thiam 58′ 58′ Riccardo Fiamozzi Paolo Cannistrà Antonino Gallo Riccardo Mastrilli Fabio Lucioni Bartosz Salamon Filippo Falco 88′ 88′ Altin Kryeziu 58′ 58′ Žan Majer 63′ 63′ Jasmin Kurtić Jewhen Szachow Georgi Tunjov Khouma Babacar Mirko Valdifiori Andrea La Mantia 69′ 69′ Mattia Valoti Salvatore Rimoli Gabriele Moncini I. Monterisi Andrea Petagna 75′ 75′ S. Maselli

STATYSTYKI SPAL 2013 US Lecce 5 1 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 13 14 Strzały na bramkę 8 5 Rzuty rożne 5 2 Faule 9 18 Spalone 1 3