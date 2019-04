Krzysztof Piątek ma szansę nie tylko na awans do finału Pucharu Włoch, ale też na zwiększenie przewagi nad rywalami w klasyfikacji najlepszych strzelców tych rozgrywek. A i tak ma już na koncie osiem goli. Śledź spotkanie Milanu z Lazio razem z Interią!

W pierwszym meczu, przed dwoma miesiącami Piątek nie trafił do siatki, a jego Milan zremisował bezbramkowo na Stadio Olimpico. Zanim jednak piłkarze wyszli na rewanż na San Siro, w Mediolanie doszło do incydentów z udziałem ultrasów Lazio, a szczególnie znanej ze skrajnych poglądów grupy "Irriducibili". Jej członkowie skandowali nazwisko Benito Mussoliniego i szybko zostali namierzeni przez siły porządkowe.

Biorąc pod uwagę, że do stolicy Lombardii przyjechało 4000 kibiców z Rzymu, że Bakayoko, pomocnik Milanu, był już wcześniej wyzywany przez nich okrzykami rasistowskimi, że wreszcie ultrasi Lazio trzymają sztamę z fanami Interu zajmującymi trybunę Curva Nord, wszystko to zapowiadało gorącą atmosferę na wielu poziomach. Choć przede wszystkim na boisku.

Trener Gennaro Gattuso po raz kolejny zdecydował się na wystawienie od początku jednego napastnika, Krzysztofa Piątka. Polak prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców w Pucharze Włoch i jak zwykle w ostatnich tygodniach stanowił główną broń w ataku gospodarzy. Choć pilnowany od pierwszej minuty, nie miał klarownych okazji do strzelenia gola.

Ogromny pech spotkał za to ekipę Lazio i pomocnika Milinkovicia-Savicia. Serb tak niefortunnie się poślizgnął, bez kontaktu z rywalem, że problemy najprawdopodobniej z kolanem uniemożliwiły mu dalszą grę. Został zmieniony już w 15. minucie.

Pierwszą dobrą okazję dla Milanu miał Calabria, który kąśliwym strzałem zza pola karnego był blisko pokonania Strakoshy, ale albański bramkarz końcówkami palców wybił piłkę na rzut rożny. Chwilę potem jeszcze Suso próbował trafić do siatki zza "szesnastki", też bez powodzenia. Choć tak naprawdę to były nieliczne ciekawe zagrania na połowie Lazio, bo gospodarze nie zachwycali. A to, że nie stracili do przerwy dwóch goli zawdzięczają i szczęściu i Reinie. Tuż przed końcem pierwszej połowy Bastos minimalnie chybił, a hiszpański bramkarz brawurowo wygrał pojedynek z Correą. Dlatego Milan nadal jest w grze.

Milan - Lazio 0-0 - trwa przerwa



Milan: Reina - Musacchio, Caldara, Romagnoli - Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt - Suso, Castillejo - Piątek.



Lazio: Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, Bastos - Romulo, Milinković-Savić (15. Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulić - Correa - Immobile.



Zdjęcie Krzysztof Piątek strzeli kolejnego gola w Pucharze Włoch? /AFP





