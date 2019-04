Krzysztof Piątek nie strzelił kolejnego gola dla Milanu i nie zagra w finale Pucharu Włoch. "Rossoneri" przegrali w rewanżu z Lazio 0-1. W pierwszym meczu był bezbramkowy remis.

W pierwszym meczu, przed dwoma miesiącami Piątek też nie trafił do siatki, a jego Milan zremisował bezbramkowo na Stadio Olimpico. Zanim jednak piłkarze wyszli na rewanż na San Siro, w Mediolanie doszło do incydentów z udziałem ultrasów Lazio, a szczególnie znanej ze skrajnych poglądów grupy "Irriducibili". Jej członkowie skandowali nazwisko Benito Mussoliniego i szybko zostali namierzeni przez siły porządkowe.

2019-04-24 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: P. Mazzoleni AC Milan Lazio Rzym 0 1 DO PRZERWY 0-0 J. Correa 58'

Biorąc pod uwagę, że do stolicy Lombardii przyjechało 4000 kibiców z Rzymu, że Bakayoko, pomocnik Milanu, był już wcześniej wyzywany przez nich okrzykami rasistowskimi, że wreszcie ultrasi Lazio trzymają sztamę z fanami Interu zajmującymi trybunę Curva Nord, wszystko to zapowiadało gorącą atmosferę na wielu poziomach. Choć przede wszystkim na boisku.

Trener Gennaro Gattuso po raz kolejny zdecydował się na wystawienie od początku jednego napastnika, Krzysztofa Piątka. Polak prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców w Pucharze Włoch i jak zwykle w ostatnich tygodniach stanowił główną broń w ataku gospodarzy. Choć pilnowany od pierwszej minuty, nie miał klarownych okazji do strzelenia gola.

Ogromny pech spotkał za to ekipę Lazio i pomocnika Milinkovicia-Savicia. Serb tak niefortunnie się poślizgnął, bez kontaktu z rywalem, że problemy najprawdopodobniej z kolanem uniemożliwiły mu dalszą grę. Został zmieniony już w 15. minucie.

Pierwszą dobrą okazję dla Milanu miał Calabria, który kąśliwym strzałem zza pola karnego był blisko pokonania Strakoshy, ale albański bramkarz końcówkami palców wybił piłkę na rzut rożny. Chwilę potem jeszcze Suso próbował trafić do siatki zza "szesnastki", też bez powodzenia. Choć tak naprawdę to były nieliczne ciekawe zagrania na połowie Lazio, bo gospodarze nie zachwycali. A to, że nie stracili do przerwy dwóch goli zawdzięczają i szczęściu i Reinie. Tuż przed końcem pierwszej połowy Bastos minimalnie chybił, a hiszpański bramkarz brawurowo wygrał pojedynek z Correą. Dlatego Milan nadal był w grze.

0 1 AC Milan Lazio Rzym Reina Calabria Caldara Musacchio Romagnoli Bakayoko Castillejo Kessié Laxalt Suárez Piątek Suso Strakosha Acerbi Bastos Felipe Correa Alberto Lulić Milinković-Savić Leiva Romulo Immobile SKŁADY AC Milan Lazio Rzym Jose Manuel Reina Thomas Strakosha 40′ 40′ Davide Calabria Francesco Acerbi 65′ 65′ Mattia Caldara Bartolomeu Jacinto Quissanga 70′ 70′ Mateo Musacchio 37′ 37′ Luiz Felipe Ramos Marchi Alessio Romagnoli 58′ 58′ 75′ 75′ Carlos Joaquín Correa 79′ 79′ Tiemoué Bakayoko 85′ 85′ Romero Alconchel Luis Romero 57′ 57′ Samuel Castillejo Azuaga Senad Lulić Franck Yannick Kessié 15′ 15′ Sergej Milinković-Savić Diego Sebastián Laxalt Suárez Lucas Pezzini Leiva Krzysztof Piątek Souza Orestes Romulo Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre Ciro Immobile REZERWOWI Antonio Donnarumma Guido Guerrieri Gianluigi Donnarumma Silvio Proto Ignazio Abate Riza Durmisi 40′ 40′ Andrea Conti Wallace Fortuna dos Santos Ricardo Rodriguez Patricio Gabarron Cristian Zapata Adam Marušić Andrea Bertolacci 85′ 85′ Milan Badelj Lucas Biglia Danilo Cataldi 57′ 57′ Hakan Calhanoglu Bruno André Cavaco Jordão Lucas Tolentino Coelho de Lima 15′ 15′ Marco Parolo Fabio Borini 75′ 75′ 78′ 78′ Felipe Caicedo 65′ 65′ Patrick Cutrone Pedro Lomba Neto

Podobnie jak po kolejnych atakach gości zaraz po przerwie. Precyzyjny strzał Lucasa z 25 metrów Reina znowu znakomicie obronił, a uderzenie Bastosa - tym razem głową - jeszcze raz minimalnie przeszło obok słupka. Generalnie pod bramką Milanu było gorąco. Lazio przeważało, gospodarze długo nie potrafili się odgryźć. Zrobił to dopiero Bakayoko, ale jego strzał został skontrowany na rzut rożny.

Wtedy Lazio zadało cios. Po szybkiej kontrze Correa znalazł się sam na sam z bramkarzem i tym razem już go pokonał. Duże brawa za idealną asystę należą się również Immobile.

STATYSTYKI AC Milan Lazio Rzym 0 1 Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 7 15 Strzały na bramkę 2 10 Rzuty rożne 7 5 Faule 10 10 Spalone 1 3

Stracony gol nie podziałał szczególnie mobilizująco na gospodarzy. Gracze Simone Inzaghiego lepiej czuli się na boisku, grali swobodniej, wyprowadzali groźniejsze kontry. Piątek był niewidoczny, odcięty od podań nie mógł wiele zdziałać. Do siatki trafił wprawdzie Cutrone, ale był na spalonym.

W 83. minucie znakomitą okazję zmarnował jeszcze Immobile, posyłając piłkę wysoko nad poprzeczką, a tuż przed końcem - napotykając na swej drodze znakomicie dysponowanego Reinę.

Słaby Milan nie zasłużył na awans do finału Pucharu Włoch. Krzysztof Piątek tym razem mu nie pomógł. Jedyne pocieszenie - z ośmioma golami nadal prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców.



Milan - Lazio 0-1 (0-0)

0-1 Correa (58.)



Milan: Reina - Musacchio, Caldara (65. Cutrone), Romagnoli - Calabria (40. Conti), Kessie, Bakayoko, Laxalt - Suso, Castillejo (57. Calhanoglu)- Piątek.



Lazio: Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, Bastos - Romulo, Milinković-Savić (15. Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto (85. Badelj), Lulić - Correa (75. Caicedo) - Immobile.

