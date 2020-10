​Mariusz Stępiński strzelił gola, a jego Lecce przegrało po dogrywce z Torino 1-3 (1-1, 1-1) w wyjazdowym spotkaniu 3. rundy piłkarskiego Pucharu Włoch.

Polski napastnik, który dołączył do drużyny spadkowicza z Serie A na początku października na zasadzie wypożyczenia z Hellasu Werona, otworzył wynik meczu w 22. minucie. Siedemnaście minut później wyrównał Brazylijczyk Lyanco. Taki rezultat utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry, wobec czego arbiter zarządził dogrywkę. W niej dwie bramki dla gospodarzy zdobył Simone Verdi (109. - karny, 112.), zapewniając "Bykom" awans do kolejnej rundy.

Stępiński został zmieniony w przerwie, a z powodu urazu w składzie gości zabrakło Marcina Listkowskiego. Do 66. minuty w zespole gospodarzy występował Karol Linetty.



W 4. rundzie Torino zagra z drugoligowym Virtusem Entella. Spotkanie zaplanowano na 25 listopada.