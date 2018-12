Ładną główką w 82. minucie Dawid Kownacki strzelił decydującego gola w meczu Sampdoria – Spal w czwartej rundzie Pucharu Włoch. Gospodarze wygrali 2-1.

Od początku w Sampdorii grali Kownacki i Bartosz Bereszyński, natomiast w SPAL - Thiago Cionek. Goście objęli prowadzenie po strzale Floccariego, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Defrel.

Dla Kownackiego, który normalnie nie ma miejsca w podstawowym składzie był to bardzo ważny mecz. W żadnym z ligowych meczów w tym sezonie nie wyszedł w podstawowym składzie. Dlatego od początku był bardzo aktywny. W 30. minucie brakło mu trochę szczęścia, gdy piłka po mocnym strzale otarła się o poprzeczkę. Wreszcie dopiął swego na niecałe 10 minut przed końcem. Strzelając zwycięskiego gola, przy którym wyskoczył wyżej od Thiago Cionka, polski napastnik niewątpliwie zarobił kilka punktów, ale czy to pozwoli mu na częstszą obecność na boisku? To ciągle otwarte pytanie do trenera.



Po przerwie z boiska zszedł Bereszyński, natomiast pojawił się na nim Karol Linetty.



Sampdoria - Spal 2-1 (1-1)

Bramki: 45+1. Defrel, 82. Kownacki - 34. Floccari

Sampdoria: Rafael - Bereszynski (71. Rolando), Colley, Sala, Ferrari - Jankto, Vieira (84. Linetty), Saponara - Kownacki, Praet, Defrel.



Spal: Milinković-Savić - Cionek, Bonifazi, Djourou, Costa - Dickmann, Valoti (71. Kurtić), Valdifiori (87. Viviani), Everton Luiz - Paloschi, Floccari (78. Moncini).



Żółte kartki: Cionek (56.), Viviani (88.).



Zdjęcie Dawid Kownacki strzelił ważną bramkę dla Sampdorii / Norbert Barczyk / Newspix