Juventus Turyn pokonał Udinese 4-0 w 1/8 finału Pucharu Włoch. W pierwszym składzie gości wyszedł Łukasz Teodorczyk, ale po przerwie opuścił boisko. Z kolei Wojciech Szczęsny spędził cały mecz na ławce rezerwowych.

2020-01-15 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: G. Aureliano Juventus Turyn Udinese Calcio 4 0 DO PRZERWY 2-0 G. Higuain 16' P. Dybala 26',57' Douglas Costa 61'

Juventus od początku był lepszy. Rywale nie mieli nic do powiedzenia. W pierwszej połowie nie oddali celnego strzału.

Już po kwadransie gry gospodarze objęli prowadzenie. Po dwójkowej akcji Paulo Dybali i Gonzalo Higuaina, do siatki trafił ten drugi.

W 25. minucie, w polu karnym, bramkarz Udinese faulował Federico Bernardeschiego. Sędzia bez wahania wskazał na 11. metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Dybala.

Jeszcze przed przerwą wynik mógł podwyższyć Rodrigo Betancur. Urugwajczyk uderzył mocno z daleka, ale golkiper zdołał odbić ten strzał na słupek.

W przerwie boisko opuścił Łukasz Teodorczyk. Zastąpił go Kevin Lasagna, ale nie przyniósł poprawy jakości w ofensywie. W tym elemencie dużo lepiej radził sobie Juventus i zdobył kolejne bramki.

W 54. minucie do siatki trafił Gonzalo Higuain, ale był na spalonym. Trzy minuty później swojego drugiego gola zdobył Dybala. Argentyńczyk popisał się technicznym strzałem w okienko z 16. metrów.

W 60. minucie z daleka uderzał Alex Sandro. Bramkarz odbił piłkę, ale Brazylijczyk do niej dobiegł i zagrał do partnera, który trafił w rękę Brama Nuytincka. To oznaczało kolejną "jedenastkę" dla Juventusu. Tym razem podszedł do niej Douglas Costa i pewnie trafił do siatki.

Juventus nie dał sobie zrobić krzywdy. Do końca utrzymał wynik i awansował do ćwierćfinału Pucharu Włoch.



4 0 Juventus Turyn Udinese Calcio Buffon Sandro Danilo de Ligt Rugani Costa Bentancur Rabiot Dybala 2 Higuain Bernardeschi Nicolas De Maio Nuytinck Opoku ter Avest Barák Jajalo Sema Walace Teodorczyk Nestorovski SKŁADY Juventus Turyn Udinese Calcio Gianluigi Buffon Nicolas David Andrade . Alex Sandro Sebastian De Maio Danilo 60′ 60′ Bram Nuytinck Matthijs de Ligt Nicholas Opoku Daniele Rugani Hidde ter Avest 61′ (k.) 61′ (k.) 63′ 63′ . Douglas Costa Antonín Barák Rodrigo Bentancur Mato Jajalo 71′ 71′ Adrien Rabiot 62′ 62′ Ken Sema 26′ (k.), 57′ 26′ (k.), 57′ 75′ 75′ Paulo Dybala 76′ 76′ Walace Souza Silva 16′ 16′ Gonzalo Higuain 46′ 46′ Łukasz Teodorczyk Federico Bernardeschi Ilija Nestorovski REZERWOWI Carlo Pinsoglio Juan Agustín Musso Wojciech Szczęsny Samuele Perisan Leonardo Bonucci 62′ 62′ Jens Stryger Larsen Luca Coccolo Rodrigo Nascimiento Franca Emre Can William Troost-Ekong 63′ 63′ Juan Cuadrado Rodrigo Javier De Paul Blaise Matuidi 76′ 76′ Seko Fofana Miralem Pjanić Rolando Mandragora 71′ 71′ Aaron Ramsey 46′ 46′ Kevin Lasagna 75′ 75′ Marko Pjaca Stefano Okaka Chuka

STATYSTYKI Juventus Turyn Udinese Calcio 4 0 Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 13 6 Strzały na bramkę 6 1 Rzuty rożne 3 3 Faule 11 8 Spalone 1 1

