To mecz, który zainaugurował piłkarską rywalizację na Półwyspie Apenińskim po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jeszcze przed zastopowaniem rozgrywek obie ekipy spotkały się w Mediolanie w pierwszym meczu półfinałowym, który zakończył się remisem 1-1. Przed rewanżem Juventus miał więc asa w rękawie, w postaci bramki strzelonej na wyjeździe.

Decyzją trenera Maurizio Sarriego Wojciech Szczęsny - podobnie jak w poprzednich meczach Coppa Italia - zasiadł na ławce rezerwowych. W wyjściowym składzie znalazł się natomiast weteran Gianluigi Buffon, dla którego było to 12 spotkanie w tym sezonie.

2020-06-12 21:00 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: G. Rocchi STATYSTYKI Juventus Turyn AC Milan 0 0 Posiadanie piłki 74% 26% Strzały 13 2 Strzały na bramkę 2 0 Rzuty rożne 3 0 Faule 9 6

Mecz poprzedziła minuta ciszy ku czci ofiar pandemii koronawirusa. Później rozpoczęły się piłkarskie fajerwerki. Pierwszy pocisk wypalił już w drugiej minucie Douglas Costa, który oddał mocny, płaski strzał po świetnej indywidualnej szarży i podaniu Aleksa Sandro. Pomylił się jednak nieznacznie, podobnie jak chwilę potem Paulo Dybala, egzekwujący rzut wolny z nieco ponad 20 metrów.

W 13. minucie doszło do pierwszej poważnej kontrowersji. Cristiano Ronaldo przyjmował piłkę w polu karnym przyjezdnych, a pilnujący go Conti trącił ją ręką. Gra toczyła się jednak dalej, choć po chwili zainterweniował VAR. Sędzia podbiegł do monitora, by obejrzeć całą sytuację, po czym odgwizdał rzut karny.