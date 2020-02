W półfinale Pucharu Włoch Inter Mediolan mierzy się z Napoli. W pierwszym składzie gości gra Piotr Zieliński, a Arkadiusz Milik wylądował na ławce.

Włochy - Puchar Włoch

2020-02-12 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: G. Calvarese Inter Mediolan SSC Napoli 0 1 DO PRZERWY 0-0 Fabián Ruiz 57'

Napoli nie ma ostatnio najlepszej passy. W lidze jest dopiero na 11. miejscu i ostatnio przegrało z Lecce 2-3.



Znacznie lepiej radzi sobie Inter. Ma tyle samo punktów co Juventus, ale prowadzi w Serie A. To właśnie "Nerazzurri" są zdecydowanym faworytem tego meczu. Jednak Napoli, w pucharze, zamierza odbić sobie ligowe niepowodzenia i za darmo awansu do finału nie odda.



Już w pierwszej akcji uraz odniósł Elif Elmas. Macedończyk długo leżał na boisku, ale ostatecznie był w stanie kontynuować grę. Żółtą kartką został ukarany Milan Szkriniar, który faulował piłkarza Napoli.



Później na boisku niewiele się działo. Żadna z drużyn nie chciała odważniej zaatakować. Dopiero w 11. minucie Napoli rozegrało szybką akcję, po której jednak niecelny strzał oddał Dries Mertens.

Klika minut później lepiej strzelał Lautaro Martinez. Było to jednak zbyt lekkie uderzenie, by pokonać Davida Ospinę. W kolejnej akcji strzał głową Argentyńczyka powędrował nad bramką.



Inter przejął inicjatywę, ale Napoli uważnie się broniło. Goście nastawili się na kontry i kilka razy udało im się w ten sposób stworzyć zagrożenie pod bramką rywali.



Przeważali jednak gospodarze. W 28. minucie wykonywali rzut wolny. Uderzał Cristiano Biraghi, ale nie trafił w bramkę.

W odpowiedzi, z ostrego kąta, uderzał Elmas, ale bramkarz, z pomocą obrońców, poradził sobie z tym strzałem. Chwilę później Zieliński postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydował się na strzał z dystansu. Nie trafił jednak w bramkę.



Polak miał bardzo dobrą sytuację w końcówce pierwszej połowy. Znalazł się w polu karnym i oddał strzał. Bramkarz odbił piłkę, ale nadal zmierzała w kierunku bramki, aż zatrzymała się na ręce Stefana de Vrija. Po weryfikacji VAR, sędzia nie zdecydował się jednak na podyktowanie rzutu karnego.

Od początku drugiej części Inter zaatakował. W 50. minucie głową uderzał Romelu Lukaku, ale Ospina pewnie złapał piłkę.



Gospodarze atakowali, ale to goście objęli prowadzenie. Konsekwentnie trzymali się swojej taktyki i to przyniosło efekt. W 57. minucie Fabian Ruiz precyzyjnie uderzył z daleka i dał Napoli prowadzenie.



0 1 Inter Mediolan SSC Napoli Padelli Bastoni Biraghi de Vrij Szkriniar Barella Brozović Moses Sensi Lukaku Martínez Ospina Di Lorenzo Maksimović Manolas Rui Elmas Demme Ruiz Zieliński Callejón Mertens SKŁADY Inter Mediolan SSC Napoli Daniele Padelli David Ospina Alessandro Bastoni Giovanni Di Lorenzo Cristiano Biraghi Nikola Maksimović Stefan de Vrij 51′ 51′ Kostas Manolas 3′ 3′ 46′ 46′ Milan Szkriniar Silva Duarte Mario Rui Nicolò Barella Eljif Elmas Marcelo Brozović Diego Demme Victor Moses 57′ 57′ Fabián Ruiz Pena Stefano Sensi Piotr Zieliński Romelu Lukaku Jose Callejon Lautaro Javier Martínez Dries Mertens REZERWOWI Tommaso Berni Orestis Karnezis Samir Handanovicz Alex Meret Filip Stankovic Kalidou Koulibaly 46′ 46′ Danilo D'Ambrosio Sebastiano Luperto Diego Godin Marques Loureiro Allan Andrea Ranocchia Stanislav Lobotka Ashley Young Lorenzo Insigne Antonio Candreva Fernando Llorente Christian Eriksen Hirving Lozano Borja Valero Arkadiusz Milik Matias Vecino Matteo Politano Alexis Sanchez

STATYSTYKI Inter Mediolan SSC Napoli 0 1 Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 5 4 Strzały na bramkę 3 2 Rzuty rożne 3 3 Faule 8 5 Spalone 2 0

