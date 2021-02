Puchar Włoch. Hitowe starcie włoskich potentatów

Już dziś odbędzie się pierwszy mecz półfinałowy Pucharu Włoch. Znajdujący się ostatnio w dobrej dyspozycji Inter podejmie pogrążony w kryzysie Juventus. W drużynie Antonio Conte zabraknie jednak kluczowych postaci.

Do spotkania w lepszych nastrojach podchodzą piłkarze Interu, którzy są obecnie wiceliderem Serie A i tracą tylko dwa punkty do lidera. Co więcej drużyna Antonio Conte przed tygodniem pokonała w derbowym starciu Milan i zbiera ostatnio pozytywne recenzje za swoją grę, przez co wydaje się być faworytem dzisiejszego pojedynku. W meczu nie wystąpi jednak niezawodny Romelu Lukaku i znajdujący się w coraz lepszej dyspozycji Achraf Hakimi, którzy zostali ukarani karą jednego meczu zawieszenia po incydencie z ćwierćfinałowego starcia z Milanem.



Z kolei Juventus ma za sobą najgorszą rundę od kilku sezonów i w tabeli plasuje się na rozczarowującym czwartym miejscu, tracąc do liderującego Milanu już 7 punktów. Drużynie udało się co prawda wygrać pięć z ostatnich sześciu ligowych spotkań, ale kibiców wciąż niepokoi kiepski styl, który zespół prezentuje pod wodzą Andrei Pirlo. Odpadnięcie Juventusu z Pucharu Włoch byłoby kolejnym argumentem przemawiającym za zwolnieniem włoskiego szkoleniowca, którego posada nie wydaje się być pewna.

Spotkanie pomiędzy Interem a Juventusem w Pucharze Włoch rozpocznie się już dziś 20.45.

