W drugim środowym meczu 1/8 Pucharu Włoch AC Milan pokonał SPAL 3-0. W składzie gospodarzy wystąpi Krzysztof Piątek, któremu udało się zdobyć gola i zaliczyć asystę. Dla polskiego napastnika trafienie było bardzo ważne, zwłaszcza w obliczu ostatnich doniesień na temat jego przyszłości.

Wygrana w Pucharze Włoch może być najłatwiejszą drogą dla Milanu na awans do Ligi Europy. Sytuacja ligowa "Rossonerich" jest póki co dosyć przeciętna, a na grę w europejskich pucharach ma apetyt kilka bardzo dobrze spisujących się w tym sezonie klubów.



W spotkaniu przeciwko SPAL wystąpił Krzysztof Piątek. Polski napastnik łączony był z kilkoma angielskimi klubami, lecz póki co brakuje w tej kwestii konkretów. Włoski "Tuttosport" twierdził, że pucharowe starcie będzie meczem o wszystko dla byłego zawodnika Genoi.

Pierwsze zagrożenie w meczu stworzyli sobie zawodnicy gospodarzy. Najpierw Samu Castillejo wrzucił piłkę w pole karne, a sytuację próbował wykończyć Piątek. Polski napastnik oddał również strzał z dalszej odległości, lecz nie udało mu się pokonać Etrita Berishy. Po chwili Hiszpan otrzymał dobre podanie z głębi boiska i znalazł się sam na sam z bramkarzem. Gracz "Rossonerich" zbyt długo holował futbolówkę.

Milan był w natarciu i udało im się wreszcie do trafić siatki. Ismael Bennacer popędził środkiem boiska i dobrze podał w kierunku pola karnego. Piłka dotarła do wbiegającego Piątka, a "Il Pistolero" nie pomylił się i pewnym uderzeniem zdobył pierwszą bramkę w spotkaniu. SPAL mogło odpowiedzieć już po chwili jednak ostatecznie futbolówka po strzale Sergio Floccariego, znalazła się w rękawicach Antonio Donnarummy.

Po zdobyciu bramki "Rossneri" nie poszli za ciosem, choć zyskali optyczną przewagę. Boiskowy letarg przerwała kolejna bramka Milanu. W 44. minucie Piątek dobrze pobiegł w stronę pola karnego i zagrał do Castillejo. Hiszpański zawodnik przyjął piłkę i precyzyjnym, technicznym strzałem podwyższył wynik spotkania. Dla Castillejo był to 50. mecz w czerwono-czarnych barwach.

Druga część gry mogła się rozpocząć od mocnego uderzenia Milanu. Ante Rebić popędził boczną strefą boiska i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Na futbolówkę nabiegł Piątek, lecz tym razem trafił w Berishę. Para dzisiejszych napastników spisywała się bardzo dobrze i kilka chwil później, były zawodnik m.in. Eintrachtu Frankfurt zagrał do Polaka, ten dobrze przyjął piłkę, lecz został zatrzymany przez Nenada Tomovicia.

Zawodnicy Milanu nie odpuszczali i nieustannie próbowali forsować linię obrony SPAL. W 58. minucie Giacomo Bonaventura chciał popisać się swoim firmowym zagraniem i huknął z dystansu. Tym razem popularny "Jack" nie powtórzył trafienia, jakie udało mu się zdobyć w meczu z Napoli. Piłkę wyłapał bramkarz drużyny przyjezdnych.



Trafić z dystansu nie udało się włoskiemu pomocnikowi, więc sprawy w swoje ręce wziął jeden z najlepszych zawodników Milanu w tym sezonie. Theo Hernandez znalazł się nieopodal pola karnego i bardzo mocnym, kąśliwym strzałem umieścił futbolówkę idealnie w dolnym rogu bramki. Berisha był całkowicie bezradny.



Milan pomimo wysokiego prowadzenia nie rozgrywał wielkiego spotkania. W grze "Rossonerich" jak i również ich przeciwników było widać sporo niedokładności. Wiele zagrań nie odnajdowało adresata i po jednym z nich Bartosz Salamon sfaulował Piątką i został ukarany żółtą kartką. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że polski obrońca nie zagrał od 7 kwietnia 2019 roku. Niektórzy dziennikarze twierdzili, że Polak może już nie zagrać przez lekki konflikt z trenerem.



Zawodnicy SPAL nie dali się jednak całkowicie zepchnąć do defensywny. W 86. minucie Donnarumma dobrze interweniował po uderzeniu Paloschiego, a chwilę potem goście prawie mieli okazję do zdobycia bramki z rzutu karnego. Sędzia początkowo odgwizdał zagranie ręką Lucasa Paquety. Wszyscy gracze byli gotowi do wykonania stałego fragmentu gry, ale... nagle zainterweniował system VAR i "jedenastki" ostatecznie nie było.



Wynik spotkania się już nie zmienił i Milan zagra w następnej rundzie Coppa Italia. W grze "Rossonerich" była widoczna poprawa, lecz trzeba mieć na uwadze, że podopieczni Piolego mierzyli się z ostatnią w tabeli drużyną Serie A.



2020-01-15 18:00 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: D. Ghersini AC Milan SPAL 2013 3 0 DO PRZERWY 2-0 K. Piątek 20' Samu Castillejo 44' T. Hernández 66'

3 0 AC Milan SPAL 2013 Donnarumma Conti Hernández Kjaer Romagnoli Castillejo Bennacer Bonaventura Krunić Rebić Piątek Berisha Igor Tomović Vicari Dabo Janković Murgia Espeto Tunjov Paloschi Floccari SKŁADY AC Milan SPAL 2013 Antonio Donnarumma Etrit Berisha 33′ 33′ Andrea Conti 72′ 72′ Igor Julio dos Santos de Paulo 66′ 66′ Theo Bernard François Hernández 65′ 65′ Nenad Tomović 82′ 82′ Simon Kjaer Francesco Vicari Alessio Romagnoli 86′ 86′ Bryan Dabo 44′ 44′ 41′ 41′ 64′ 64′ Samuel Castillejo Azuaga 72′ 72′ Marko Janković Ismael Bennacer 61′ 61′ Alessandro Murgia 75′ 75′ Giacomo Bonaventura Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato Rade Krunić Georgi Tunjov Ante Rebić Alberto Paloschi 20′ 20′ Krzysztof Piątek Sergio Floccari REZERWOWI Asmir Begović Karlo Letica Matteo Soncin Demba Thiam Marco Brescianini Paolo Cannistrà 82′ 82′ Matteo Gabbia Thiago Rangel Cionek Franck Yannick Kessié Riccardo Mastrilli 75′ 75′ Lucas Tolentino Coelho de Lima 65′ 65′ 84′ 84′ Bartosz Salamon Rafael Alexandre Conceição Leão Arkadiusz Reca 64′ 64′ Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre 72′ 72′ Mattia Valoti Zlatan Ibrahimovic 86′ 86′ Federico Zanchetta Daniel Maldini Jaume Cuéllar Mendoza Federico Di Francesco

STATYSTYKI AC Milan SPAL 2013 3 0 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 12 7 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 6 1 Faule 14 16 Spalone 4 0