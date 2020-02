W pierwszym meczu półfinałowego starcia Pucharu Włoch AC Milan zremisował z Juventusem 1-1. Wynik ustalił dopiero w końcowych minutach Cristiano Ronaldo, wykorzystując rzut karny, podyktowany w kontrowersyjnych okolicznościach. Wojciech Szczęsny nie pojawił się na murawie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hellas Werona - Juventus 2-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Ze względu na fryzury najsłynniejszych piłkarzy obu ekip, włoskie media zapowiadały to starcie jako "Bitwę Samurajów". Cristiano Ronaldo i Zlatan Ibrahimović - bo o nich mowa - po raz ostatni stanęli naprzeciw siebie w listopadzie 2015 roku, gdy Real Madryt z Portugalczykiem w składzie pokonał w Lidze Mistrzów PSG 1-0.

Reklama

Szczęsny obejrzał ten mecz z ławki rezerwowych. Między słupkami zastąpił go doświadczony Gianluigi Buffon, który już w 22. minucie musiał interweniować po silnym strzale Davide Calabrii z kilkunastu metrów. Chwilę później złapał piłkę po uderzeniu Ante Rebicia.



Ofensywa "Starej Damy" nie funkcjonowała najlepiej. Defensorzy Milanu świetnie radzili sobie z CR7 i jego partnerami, toteż do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis.

Włochy - Puchar Włoch

2020-02-13 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: P. Valeri 1 1 AC Milan Juventus Turyn Buffon Sandro Bonucci de Ligt De Sciglio Cuadrado Matuidi Pjanić Ramsey Dybala Ronaldo Donnarumma Calabria Hernández Kjaer Romagnoli Bennacer Calhanoglu Castillejo Kessié Rebić Ibrahimovic SKŁADY AC Milan Juventus Turyn Gianluigi Donnarumma Gianluigi Buffon 90′ 90′ Davide Calabria . Alex Sandro 42′ 42′ 71′ 71′ Theo Bernard François Hernández Leonardo Bonucci Simon Kjaer Matthijs de Ligt Alessio Romagnoli 69′ 69′ Mattia De Sciglio Ismael Bennacer Juan Cuadrado 87′ 87′ Hakan Calhanoglu 73′ 73′ Blaise Matuidi 69′ 69′ 80′ 80′ Samuel Castillejo Azuaga Miralem Pjanić 58′ 58′ Franck Yannick Kessié 30′ 30′ 63′ 63′ Aaron Ramsey 61′ 61′ 74′ 74′ Ante Rebić Paulo Dybala 29′ 29′ Zlatan Ibrahimovic 90′ (k.) 90′ (k.) Cristiano Ronaldo REZERWOWI Asmir Begović Carlo Pinsoglio Antonio Donnarumma Wojciech Szczęsny Mateo Musacchio Luca Coccolo 80′ 80′ Alexis Saelemaekers Danilo Giacomo Bonaventura Daniele Rugani Marco Brescianini 63′ 63′ Rodrigo Bentancur Matteo Gabbia 73′ 73′ Adrien Rabiot 74′ 74′ Diego Sebastián Laxalt Suárez 69′ 69′ Gonzalo Higuain 87′ 87′ Lucas Tolentino Coelho de Lima Marco Olivieri Rafael Alexandre Conceição Leão Wesley David de Oliveira Andrade Daniel Maldini

Wynik zmienił dopiero po zmianie stron Rebić, który przeżywa ostatnio świetne chwile w Mediolanie. Chorwat sfinalizował prawą nogą dobrą centrę Samu Castilleja, zdobywając w ten sposób swoją piątą bramkę w barwach "Rossonerich".

Po chwili strzelec gola mógł zostać antybohaterem. Po powrocie we własne pole karne, Rebić uderzył ręką w twarz Juana Cuadrado. Sędzia czekał na sygnał od swoich asystentów odpowiedzialnych za system VAR, lecz ostatecznie nie odgwizdał rzutu karnego i kibice gospodarzy odetchnęli z ulgą.

Juventus mógł upatrywać swojej szansy w osłabieniu Milanu. W 71. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał lewy obrońca Theo Hernandez, który bezpardonowym wejściem powstrzymał Paulo Dybalę, fundując przy tym Argentyńczykowi solidny "stempel".

STATYSTYKI AC Milan Juventus Turyn 1 1 Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 16 9 Strzały na bramkę 11 5 Rzuty rożne 3 3 Faule 14 11 Spalone 2 2

Tuż przed upływem regulaminowego czasy gry przypomniał o sobie Ronaldo. W 89. minucie Portugalczyk uderzył "z nożyc", a piłkę zablokował ręką Calabria. Sytuacja miała miejsce w polu karnym, lecz nie było pewności, czy sędzia podyktuje "jedenastkę". Nie dość, że Calabria znajdował się bardzo blisko futbolówki, to jeszcze zupełnie jej nie widział, gdyż był obrócony tyłem. Mimo to arbiter wskazał "na wapno". Do piłki podszedł rzecz jasna CR7, zapewniając "Starej Damie" remis.

Rewanż, decydujący o awansie o finału, odbędzie się 4 marca w Turynie.



TB

Puchar Włoch - wyniki, terminarz, strzelcy

AC Milan Juventus Turyn 1 1 DO PRZERWY 0-0 A. Rebić 61' C. Ronaldo 90'