Przez to Milik nie mógł wspomóc kadry na niemieckich boiskach i cały czas nie może występować w ekipie prowadzonej od tego sezonu przez Mottę. Ten trener w poprzednich rozgrywkach świetnie spisał się prowadząc Bologna FC , z którą awansował do Ligi Mistrzów . Następnie został przejęty przez "Starą Damą".

Juventus Turyn jest bez porażki

" Moim zdaniem Milik jest lepszym piłkarzem od Vlahovicia . Jeśli wróci do zdrowia, będzie grał w podstawowym składzie Juventusu, bo zdecydowanie bardziej pasuje do stylu Thiaga Motty" - przyznał Cassano na kanale Viva el Futbol.

Arkadiusz Milik gra w Juventusie od dwóch lat

"Profilowo to jest piłkarz, którego on potrzebuje. Vlahović jest na boisku elektryczny, nie wie, co robić z piłką po przyjęciu, histeryzuje. Jak go oglądam, to kompletnie nie wiem, o co mu chodzi" - dodał były gracz Romy, Realu, Milanu czy Interu.