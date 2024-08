Przykry incydent we Włoszech, kadrowicz Probierza wygwizdany. Stanowcza reakcja trenera

To bardzo źle, gdy zawodnik jest wygwizdywany. Nie wydawało mi się, żeby spisał się dużo gorzej od innych. Jasne, popełnia błędy, ale to czyni go silniejszym. Futbol jest taki wszędzie, znam to miasto i wiem, że jeśli sprawy nie zaczną iść po naszej myśli dobrze, to ja też zostanę wygwizdywany. Nicola to piłkarz, który jest zaangażowany i wiem, że ma wielki potencjał

~ stwierdził szkoleniowiec