Przełomowe wieści ws. Zielińskiego. Podjął decyzję, jest porozumienie

W piątek 11 sierpnia MediaSet informowało, że transfer Piotra Zielińskiego do Al-Ahli załamie się, ponieważ żona piłkarza nie chce mieszkać a Arabii Saudyjskiej. Miał to być kolejny zwrot akcji w tej sadze, jednak najpewniej ostatecznie do niego nie dojdzie. Polak mimo wszystko przeniesie się z Neapolu na Bliski Wschód.