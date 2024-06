Przełomowe wieści ws. Szczęsnego. Jest porozumienie. Transfer o krok

Kontrakt Polaka z Juventusem obowiązuje jeszcze przez rok, ale wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on wypełniony. Fabrizio Romano już kilka dni temu poinformował, że polski bramkarz rozpoczął rozmowy z saudyjskim Al-Nassr. Jeśli ten transfer doszedłby do skutku, popularny "Szczena" ponownie zostałby klubowym kolegą Cristiano Ronaldo - Polak i Portugalczyk wcześniej dzielili szatnię, gdy ten ostatni grał na chwałę "Bianonerich".

