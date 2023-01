Przełomowa decyzja Napoli ws. Zielińskiego! To koniec pięknego rozdziału

SSC Napoli nie wiąże już przyszłości z Piotrem Zielińskim, który od kilku lat pełni rolę jednego z filarów zespołu. Klub przedstawił Polakowi warunki nowego kontraktu. Kluczowy jego element to propozycja... redukcji wynagrodzenia z 4 mln do 3,5 mln euro. To praktycznie przesądza koniec przygody 28-letniego piłkarza pod Wezuwiuszem.